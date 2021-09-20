Гороскоп на тиждень: Рибам варто прислухатися до інтуїції, а Близнюків чекають приємні зміни на роботі

Астрологічний прогноз на тиждень для всіх знаків Зодіаку з 20 по 26 вересня 2021 року.

Слідуючи рекомендаціям астрологів можна уникнути різних негараздів і проблем. Цей тиждень вимагатиме вміння концентруватися на цілі і абстрагуватися.

Овен

Висока працездатність, заповзятливість і впевненість в собі допоможуть вам досягти успіху. Також, на цьому тижні зірки рекомендують вам подбати про свою дихальну систему.

Телець

Якщо ви подолаєте свою лінь, то все у вашому професійному житті буде прекрасно. Пропонуйте свої ідеї, плани і проєкти, вони реалістичні, а значить, можуть принести прибуток.

Близнюки

На цьому тижні чекайте приємних змін на роботі. Вам підвищать зарплату, видадуть премію, зроблять графік більш зручним. В особистому житті також багато зміниться на краще.

Рак

Постарайтеся не розпорошуватися на дрібниці. Сконцентруйте всі зусилля для досягнення однієї, головною для вас на цей час, цілі.

Лев

Тиждень стабільна у фінансовому плані, проте вірогідні не зовсім приємні сюрпризи і зміни на роботі.

Діва

На цьому тижні вас чекає багато зустрічей, дзвінків, переговорів. Постарайтеся не втомитися від спілкування і не забувати про свої інтереси.

Терези

Не забувайте про будинок і накопичені справи. Бажано більше часу і уваги приділяти дітям.

Скорпіон

У справах вас чекає успіх і прибуток, з’являться нові партнери та вигідні клієнти. Поїздка за місто на уїк-енд дозволить відновити витрачені сили і знайти душевну рівновагу.

Стрілець

Не звертайте уваги на дрібні неприємності. У вихідні ви можете розраховувати на підтримку друзів і рідних.

Козеріг

Важливо не втратити душевну рівновагу, тоді тиждень буде сприятлива для роботи з інформацією і продуктивна в плані спілкування.

Водолій

Намагайтеся у всьому знаходити позитивні моменти. Навіть якщо спочатку це буде непросто, потім втягнетеся.

Риби

На цьому тижні вас будуть переповнювати творчі ідеї та задуми. Вам знадобляться однодумці, які допомогли б їх втілення в життя. Прислухайтеся до голосу інтуїції.