Гороскоп на 21 вересня: у Терезів хороший день для самореалізації, а Раків чекає приємна зустріч
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Астрологічний прогноз на вівторок, 21 вересня 2021 року
"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 21 вересня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей у цей день.
Овен (21 березня — 20 квітня)
Сьогоднішній день варто присвятити збагачення свого внутрішнього світу. А якщо вам раптом здасться, що ви відпочиваєте довше звичайного, знайте: так треба.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Сьогоднішній день призначений зірками виключно для втіхи себе коханого. Зробити що-небудь заради власного задоволення.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
В цей день вам може знадобитися допомога близьких. Не соромтеся попросити про неї. Поки в вашому оточенні телепатів замало.
Рак (22 червня — 22 липня)
Сьогодні вас чекає несподівана, але приємна зустріч.
Лев (23 липня — 23 серпня)
Сьогодні вам краще ризикнути і зробити хоч якісь дії. Навіть якщо зазнаєте невдачі, ви, по крайней мере, зможете знайти собі виправдання — мовляв, намагався.
Діва (24 серпня — 23 вересня)
Сьогоднішній день може виявитися досить неспокійним, проте результат виправдає витрачені на його отримання зусилля.
Терези (24 вересня — 23 жовтня)
Цього вівторка у вас з’явиться якась нова можливість для самореалізації. Використовуйте її за призначенням, інакше ризикуєте розчаруватися в собі.
Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)
Щоб не червоніти в цей день, спробуйте не брати на себе відповідальність за всіх відразу. Виконуйте свою роботу.
Стрілець (23 листопада — 21 грудня)
Сьогодні можете дозволити собі розслабитися, вигнати відчуття недовіри до кого б то не було і взагалі відмовитися від неприємних думок.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
21 вересня зірки рекомендують вам побільше думати і поменше діяти.
Водолій (20 січня — 19 лютого)
В цей день вам можуть зробити несподівану пропозицію. Погоджуватися на нього відразу не варто, кажуть зірки. Треба добре зважити всі за і проти.
Риби (20 лютого — 20 березня)
Можливо, ви вже перебуваєте на межі вибуху, але вибухнути ви собі дозволити не можете. Доведеться пошукати інший вихід переповнюють вас емоціям.
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