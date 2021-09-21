Гороскоп на 21 вересня: у Терезів хороший день для самореалізації, а Раків чекає приємна зустріч

Астрологічний прогноз на вівторок, 21 вересня 2021 року

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 21 вересня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей у цей день.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогоднішній день варто присвятити збагачення свого внутрішнього світу. А якщо вам раптом здасться, що ви відпочиваєте довше звичайного, знайте: так треба.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Сьогоднішній день призначений зірками виключно для втіхи себе коханого. Зробити що-небудь заради власного задоволення.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

В цей день вам може знадобитися допомога близьких. Не соромтеся попросити про неї. Поки в вашому оточенні телепатів замало.

Рак (22 червня — 22 липня)

Сьогодні вас чекає несподівана, але приємна зустріч.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Сьогодні вам краще ризикнути і зробити хоч якісь дії. Навіть якщо зазнаєте невдачі, ви, по крайней мере, зможете знайти собі виправдання — мовляв, намагався.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Сьогоднішній день може виявитися досить неспокійним, проте результат виправдає витрачені на його отримання зусилля.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Цього вівторка у вас з’явиться якась нова можливість для самореалізації. Використовуйте її за призначенням, інакше ризикуєте розчаруватися в собі.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Щоб не червоніти в цей день, спробуйте не брати на себе відповідальність за всіх відразу. Виконуйте свою роботу.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Сьогодні можете дозволити собі розслабитися, вигнати відчуття недовіри до кого б то не було і взагалі відмовитися від неприємних думок.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

21 вересня зірки рекомендують вам побільше думати і поменше діяти.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

В цей день вам можуть зробити несподівану пропозицію. Погоджуватися на нього відразу не варто, кажуть зірки. Треба добре зважити всі за і проти.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Можливо, ви вже перебуваєте на межі вибуху, але вибухнути ви собі дозволити не можете. Доведеться пошукати інший вихід переповнюють вас емоціям.