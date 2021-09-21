Гороскоп на 21 сентября: у Весов хороший день для самореализации, а Раков ждет приятная встреча

Астрологический прогноз на вторник, 21 сентября 2021 года

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 21 сентября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодняшний день стоит посвятить обогащению своего внутреннего мира. А если вам вдруг покажется, что вы отдыхаете дольше обычного, знайте: так надо.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Сегодняшний день предназначен звездами исключительно для услаждения себя любимого. Сделать что-нибудь ради собственного удовольствия.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

В этот день вам может понадобиться помощь близких. Не стесняйтесь попросить о ней. Пока в вашем окружении телепатов маловато.

Рак (22 июня — 22 июля)

Сегодня вас ожидает неожиданная, но приятная встреча.

Лев (23 июля — 23 августа)

Сегодня вам лучше рискнуть и предпринять хоть какие-нибудь действия. Даже если потерпите неудачу, вы, по крайней мере, сможете найти себе оправдание — дескать, пытался.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Сегодняшний день может оказаться довольно беспокойным, однако результат оправдает затраченные на его получение усилия.

Весы (24 сентября — 23 октября)

В этот вторник у вас появится какая-то новая возможность для самореализации. Используйте ее по назначению, иначе рискуете разочароваться в себе.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Чтобы не краснеть в этот день, попробуйте не брать на себя ответственность за всех сразу. Выполняйте свою работу.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Сегодня можете позволить себе расслабиться, изгнать ощущение недоверия к кому бы то ни было и вообще отказаться от неприятных мыслей.

Козерог (22 декабря — 19 января)

21 сентября звезды рекомендуют вам побольше думать и поменьше действовать.

Водолей (20 января — 19 февраля)

В этот день вам могут сделать неожиданное предложение. Соглашаться на него сразу не стоит, говорят звезды. Нужно хорошенько взвесить все за и против.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Возможно, вы уже находитесь на грани взрыва, но взорваться вы себе позволить не можете. Придется поискать другой выход переполняющим вас эмоциям.