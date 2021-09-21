Гороскоп на 21 сентября: у Весов хороший день для самореализации, а Раков ждет приятная встреча
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Астрологический прогноз на вторник, 21 сентября 2021 года
"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 21 сентября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Сегодняшний день стоит посвятить обогащению своего внутреннего мира. А если вам вдруг покажется, что вы отдыхаете дольше обычного, знайте: так надо.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Сегодняшний день предназначен звездами исключительно для услаждения себя любимого. Сделать что-нибудь ради собственного удовольствия.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
В этот день вам может понадобиться помощь близких. Не стесняйтесь попросить о ней. Пока в вашем окружении телепатов маловато.
Рак (22 июня — 22 июля)
Сегодня вас ожидает неожиданная, но приятная встреча.
Лев (23 июля — 23 августа)
Сегодня вам лучше рискнуть и предпринять хоть какие-нибудь действия. Даже если потерпите неудачу, вы, по крайней мере, сможете найти себе оправдание — дескать, пытался.
Дева (24 августа — 23 сентября)
Сегодняшний день может оказаться довольно беспокойным, однако результат оправдает затраченные на его получение усилия.
Весы (24 сентября — 23 октября)
В этот вторник у вас появится какая-то новая возможность для самореализации. Используйте ее по назначению, иначе рискуете разочароваться в себе.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Чтобы не краснеть в этот день, попробуйте не брать на себя ответственность за всех сразу. Выполняйте свою работу.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Сегодня можете позволить себе расслабиться, изгнать ощущение недоверия к кому бы то ни было и вообще отказаться от неприятных мыслей.
Козерог (22 декабря — 19 января)
21 сентября звезды рекомендуют вам побольше думать и поменьше действовать.
Водолей (20 января — 19 февраля)
В этот день вам могут сделать неожиданное предложение. Соглашаться на него сразу не стоит, говорят звезды. Нужно хорошенько взвесить все за и против.
Рыбы (20 февраля — 20 марта)
Возможно, вы уже находитесь на грани взрыва, но взорваться вы себе позволить не можете. Придется поискать другой выход переполняющим вас эмоциям.
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