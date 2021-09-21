Як з казки: три знака зодіаку, з яких виходять "ідеальні" чоловіки

Самі розуміючі, чуйні і сильні чоловіки.

Кожна дівчина, ну або майже, хоче вийти заміж. Однак хочеться ж так, щоб раз і назавжди, без будь-яких розлучень, сварок і скандалів. Тому дуже часто слабка половина звертається за допомогою до зірок. Астрологи розкрили три чоловічих знаки Зодіаку, які більшою мірою підходять на роль "ідеального" чоловіка.

Телець

Чоловіки-Тельці "ховають" в собі дуже багато хороших якостей під "бронею" сильного і незворушного. Ці чоловіки працьовиті, вміють заробляти гроші, віддані і порядні, надійні і непохитні. У жінок вони цінують хазяйновитість, порядність і надійність.

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Рак

Чоловіки-Раки ввічливі, тактовні і дуже уважні до оточуючих, емоційні, чутливі і чуйні. Вони дуже хороші сім’янини: в пріоритеті у них домашні посиденьки і спілкування з дітьми. Такі чоловіки завжди будуть поруч з коханою, і допоможуть їй з будь-якою проблемою.

Однак варто пам’ятати, що цей знак має виражений власницьким інстинкт. Чоловіки-Раки справжні ревнивці.

Терези

Чоловіки-Терези — миролюбні, які вміють розв'язувати сімейні питання без скандалів. Терези вміють контролювати свої емоції, і це не означає, що вони "ніякі". Свою сім’ю Ваги будують на принципах рівності і компромісів. Вони вміють не тільки слухати, а й чути коханої людини. Їм подобаються доглянуті жінки з хорошим почуттям смаку.

Раніше "Телеграф" називав три знаки Зодіаку, чию любов дуже складно завоювати.