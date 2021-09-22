Гороскоп на 22 вересня: що чекає на всі знаки Зодіаку в день осіннього рівнодення
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Дізнайтеся, що приготували зірки різним знакам Зодіаку в день осіннього рівнодення.
"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 22 вересня, в якому розповість, що нам приготували небесні світила і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей у цей день.
Овен (21 березня — 20 квітня)
Сьогоднішній день буде емоційно насиченим. Постарайтеся спокійно реагувати на критику на свою адресу. Пам’ятайте, головне для вас — це йти вперед, незважаючи на чужі думки.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Сьогоднішній день принесе у ваше життя неуважність. Будьте уважні при роботі з документами. Не давайте необдуманих обіцянок — великий ризик їх не виконати.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Напружений день. Ваші плани можуть не принести бажаних результатів, а зусилля не виправдаються. Не варто засмучуватися, ви ще зможете все надолужити.
Рак (22 червня — 22 липня)
Сприятливий у всіх відносинах день. Увечері можлива романтична зустріч або нове знайомство, яке переросте в серйозні стосунки.
Лев (23 липня — 23 серпня)
Починання або ідеї останнього часу можуть принести швидкий і вагомий результат. Не бійтеся йти на ризик — вас чекає успіх.
Діва (24 серпня — 23 вересня)
Ваша гнучкість і вміння підлаштовуватися під обставини принесуть вам позитивні плоди. Сміливо йдіть до своєї мети.
Терези (24 вересня — 23 жовтня)
Сьогодні хороший день для завершення справ, аналізу пройденого шляху і складання планів на майбутнє. Не бійтеся починати новий життєвий етап.
Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)
День сприятливий для зміцнення власних позицій. Будьте сміливими, висувайте свої цікаві ідеї — і вас обов’язково чекає визнання.
Стрілець (23 листопада — 21 грудня)
Сьогодні можете дозволити собі розслабитися, вигнати відчуття недовіри до кого б то не було і взагалі відмовитися від неприємних думок.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Сьогодні ви можете отримати неприємну звістку. Не дозволяйте цього вибити вас з колії. Увечері побудьте з рідними і добре відпочиньте.
Водолій (20 січня — 19 лютого)
Не поспішайте погоджуватися, якщо вам запропонують участь у спільному проекті — сьогодні тільки індивідуальна діяльність може принести успіх.
Риби (20 лютого — 20 березня)
Сприятливий день для звернення до начальства з діловими пропозиціями. Ваші прохань будуть почуті.
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