Гороскоп на 22 вересня: що чекає на всі знаки Зодіаку в день осіннього рівнодення

Дізнайтеся, що приготували зірки різним знакам Зодіаку в день осіннього рівнодення.

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 22 вересня, в якому розповість, що нам приготували небесні світила і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей у цей день.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогоднішній день буде емоційно насиченим. Постарайтеся спокійно реагувати на критику на свою адресу. Пам’ятайте, головне для вас — це йти вперед, незважаючи на чужі думки.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Сьогоднішній день принесе у ваше життя неуважність. Будьте уважні при роботі з документами. Не давайте необдуманих обіцянок — великий ризик їх не виконати.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Напружений день. Ваші плани можуть не принести бажаних результатів, а зусилля не виправдаються. Не варто засмучуватися, ви ще зможете все надолужити.

Рак (22 червня — 22 липня)

Сприятливий у всіх відносинах день. Увечері можлива романтична зустріч або нове знайомство, яке переросте в серйозні стосунки.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Починання або ідеї останнього часу можуть принести швидкий і вагомий результат. Не бійтеся йти на ризик — вас чекає успіх.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Ваша гнучкість і вміння підлаштовуватися під обставини принесуть вам позитивні плоди. Сміливо йдіть до своєї мети.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Сьогодні хороший день для завершення справ, аналізу пройденого шляху і складання планів на майбутнє. Не бійтеся починати новий життєвий етап.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

День сприятливий для зміцнення власних позицій. Будьте сміливими, висувайте свої цікаві ідеї — і вас обов’язково чекає визнання.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Сьогодні можете дозволити собі розслабитися, вигнати відчуття недовіри до кого б то не було і взагалі відмовитися від неприємних думок.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Сьогодні ви можете отримати неприємну звістку. Не дозволяйте цього вибити вас з колії. Увечері побудьте з рідними і добре відпочиньте.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Не поспішайте погоджуватися, якщо вам запропонують участь у спільному проекті — сьогодні тільки індивідуальна діяльність може принести успіх.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Сприятливий день для звернення до начальства з діловими пропозиціями. Ваші прохань будуть почуті.