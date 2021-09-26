Гороскоп на 26 вересня: Козерогам варто відпочити, а Водоліям необхідно побути разом з другою половинкою
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Астрологічний прогноз на неділю, 26 вересня 2021 року.
"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 26 вересня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей у цей день.
Овен (21 березня — 20 квітня)
Цієї неділі постарайтеся нікому не грубити, хоча таке бажання у вас періодично виникатиме.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Не сидіть вдома в цю неділю. 26 вересня ви можете зустріти доброго приятеля або познайомитися з хорошою людиною.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
26 вересня вам необхідно бути рішучіше, ніж зазвичай.
Рак (22 червня — 22 липня)
Зірки говорять, це буде день очищення перед оновленням. Безжально викидайте мотлох з дому і рвіть непотрібні зв’язку.
Лев (23 липня — 23 серпня)
Вам доведеться в цей день когось заспокоювати, кажуть зірки. Причому діяти потрібно буде швидко.
Діва (24 серпня — 23 вересня)
26 вересня вам необхідно буде відмовитися від чогось. Якщо будете шкодувати або коливатися, стане тільки гірше. Не тягніть.
Терези (24 вересня — 23 жовтня)
Якщо 26 вересня кохана людина запропонує вам щось таке, що вам не сподобається, скажіть про свої почуття відразу.
Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)
Цієї неділі не тримайте думки і припущення в собі, влаштуйте мозковий штурм.
Стрілець (23 листопада — 21 грудня)
Зірки закликають не відмовлятися від спілкування цієї неділі, не сидіти вдома і не ігнорувати телефонні дзвінки.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Спробуйте відпочити (наскільки це можливо). Зірки говорять, попереду вас чекає насичений тиждень.
Водолій (20 січня — 19 лютого)
26 вересня вам необхідно побути разом з другою половинкою. Що ви при цьому будете робити, зовсім неважливо.
Риби (20 лютого — 20 березня)
Вам зірки обіцяють якісь придбання цієї неділі. Вдалими вони будуть чи не дуже, невідомо, але про всяк випадок перед покупками зважте всі за і проти.
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