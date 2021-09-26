Гороскоп на 26 вересня: Козерогам варто відпочити, а Водоліям необхідно побути разом з другою половинкою

Астрологічний прогноз на неділю, 26 вересня 2021 року.

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 26 вересня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей у цей день.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Цієї неділі постарайтеся нікому не грубити, хоча таке бажання у вас періодично виникатиме.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Не сидіть вдома в цю неділю. 26 вересня ви можете зустріти доброго приятеля або познайомитися з хорошою людиною.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

26 вересня вам необхідно бути рішучіше, ніж зазвичай.

Рак (22 червня — 22 липня)

Зірки говорять, це буде день очищення перед оновленням. Безжально викидайте мотлох з дому і рвіть непотрібні зв’язку.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Вам доведеться в цей день когось заспокоювати, кажуть зірки. Причому діяти потрібно буде швидко.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

26 вересня вам необхідно буде відмовитися від чогось. Якщо будете шкодувати або коливатися, стане тільки гірше. Не тягніть.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Якщо 26 вересня кохана людина запропонує вам щось таке, що вам не сподобається, скажіть про свої почуття відразу.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Цієї неділі не тримайте думки і припущення в собі, влаштуйте мозковий штурм.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Зірки закликають не відмовлятися від спілкування цієї неділі, не сидіти вдома і не ігнорувати телефонні дзвінки.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Спробуйте відпочити (наскільки це можливо). Зірки говорять, попереду вас чекає насичений тиждень.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

26 вересня вам необхідно побути разом з другою половинкою. Що ви при цьому будете робити, зовсім неважливо.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Вам зірки обіцяють якісь придбання цієї неділі. Вдалими вони будуть чи не дуже, невідомо, але про всяк випадок перед покупками зважте всі за і проти.