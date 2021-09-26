Гороскоп на 26 сентября: Козерогам стоит отдохнуть, а Водолеям необходимо побыть вместе со второй половинкой

Астрологический прогноз на воскресенье, 26 сентября 2021 года.

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 сентября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Овен (21 марта — 20 апреля)

В это воскресенье постарайтесь никому не грубить, хотя такое желание у вас периодически будет возникать.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Не сидите дома в это воскресенье. 26 сентября вы можете повстречать доброго приятеля или познакомиться с хорошим человеком.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

26 сентября вам необходимо быть более решительней, чем обычно.

Рак (22 июня — 22 июля)

Звёзды говорят, это будет день очищения перед обновлением. Безжалостно выкидывайте хлам из дома и рвите ненужные связи.

Лев (23 июля — 23 августа)

Вам придётся в этот день кого-то успокаивать, говорят звёзды. Причём действовать нужно будет быстро.

Дева (24 августа — 23 сентября)

26 сентября вам необходимо будет отказаться от чего-то. Если будете жалеть или колебаться, станет только хуже. Не тяните.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Если 26 сентября любимый человек предложит вам нечто такое, что вам не понравится, скажите о своих чувствах сразу.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

В это воскресенье не держите мысли и догадки в себе, устройте мозговой штурм.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Звезды призывают не отказываться от общения в это воскресенье, не сидеть дома и не игнорировать телефонные звонки.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Попробуйте отдохнуть (насколько это возможно). Звёзды говорят, впереди вас ждёт насыщенная неделя.

Водолей (20 января — 19 февраля)

26 сентября вам необходимо побыть вместе со второй половинкой. Что вы при этом будете делать, совершенно неважно.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Вам звёзды сулят какие-то приобретения в это воскресенье. Удачными они будут или не очень, неизвестно, но на всякий случай перед покупками взвесьте все за и против.