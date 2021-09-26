Бізнес-гороскоп на тиждень: Близнюкам не варто давати в борг, а Водоліям - переживати через дрібниці

Фінансовий гороскоп на тиждень для всіх знаків Зодіаку з 27 вересня по 3 жовтня 2021 року

Щоб ваше становище у фінансовій сфері з 27 вересня по 3 жовтня покращилось, намагайтеся прислухатися до порад астрологів.

Овен

Найголовніше для Овнів зараз — це позбавлення від скарг і негативу. Не обманюйте і не порушуйте закони. Якщо Овни збережуть мотивацію всередині себе, у них все буде виходити добре.

Телець

На цьому тижні Тельцям потрібно відсунути роботу і бізнес на другий план. Всі робочі негаразди цього тижня досить швидко себе вичерпають, так що не варто бити тривогу завчасно.

Близнюки

У фінансовому плані можуть виникнути проблеми. На цьому тижні не варто брати чи давати гроші комусь в борг. Експерти рекомендують Близнюкам тимчасово не починати нічого нового.

Рак

Гроші зараз для Раків другорядні. Головну роль в становленні успіху грає допомога оточуючим. Позитивно на настрої і удачі людей цього знаку позначаться ділові поїздки.

Лев

Якщо діяльність Львів пов’язана з нерухомістю та ремонтом, удача на їхньому боці. Всім іншим варто бути гранично обережними, адже на цьому тижні зірки і планети захочуть взяти з Левів плату за минулі помилки.

Діва

Прийшов час звернутися за допомогою до старших поколінь. Це допоможе зрозуміти, як заробити більше грошей або просто спробувати підійти до вирішення проблем з іншої сторони.

Терези

У Терезів очікується дуже продуктивний тиждень в сфері фінансів. Це їх час, їх шанс вистрілити з новою ідеєю, почати новий бізнес або знайти нову роботу з більш сприятливими умовами.

Скорпіон

Це буде час, коли необхідно прагнути до самостійності у всьому. Фінансова удача не покине Скорпіонів на цьому тижні, так що можна сміливо братися за нові проекти.

Стрілець

Велике значення в залученні фінансового успіху для Стрільців буде грати їх зовнішній вигляд. Це дуже сприятливий час для активних і позитивних представників даного знаку Зодіака.

Козеріг

Удача на боці Козерогів, тому людям цього знаку необхідно діяти рішуче, сміливо. Це ідеальний час для представників творчих професій.

Водолій

Водоліям потрібно більше працювати і менше переживати через дрібниці. Тиждень прекрасно підходить для придбання нових професійних навичок, навчання.

Риби

Рибам астрологи радять ретельніше продумувати плани і завдання. Ще дуже важливо для збереження грошей і удачі не зациклюватися на неприємностях.