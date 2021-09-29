Гороскоп на 28 вересня: Стрільцям важливо контролювати свої емоції, а Риби можуть побалувати себе подарунками
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Астрологічний прогноз на середу, 29 вересня 2021 року
"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 29 вересня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей у цей день.
Овен (21 березня — 20 квітня)
Постарайтеся вдатися в завдання, які перед вами з’являться 29 вересня. Зірки говорять, якщо ви несерйозно поставитеся до них, ризикуєте втратити свій авторитет.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Сьогоднішній день ідеально підходить для спілкування, як дружнього, так і за ділових питань.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Сьогодні вашою сильною стороною буде абсолютна логіка. Однак не слід чекати того ж від людей, з якими будете спілкуватися.
Рак (22 червня — 22 липня)
Нові підходи та нові ідеї сьогодні матимуть найбільший успіх. Пробуйте змінити щось в тій сфері, де змін до цього часу не спостерігалося.
Лев (23 липня — 23 серпня)
З вами в цей день може трапитися щось незвичайне, кажуть зірки. Важливо пам’ятати, що нічого не відбувається просто так. Не намагайтеся змінити ситуацію — розвертайте своє ставлення до неї.
Діва (24 серпня — 23 вересня)
29 вересня щось може піти не за планом. Але ви повинні бути вдячні за це: перед вами в цей день відкриються нові можливості. Не пропустіть їх.
Терези (24 вересня — 23 жовтня)
Зірки пророкують вам 29 вересня перепади настрою. Як тільки відчуєте, що наближається емоційний сплеск — усамітнюйтеся. До чого вам сварки на рівному місці.
Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)
Будьте готові до того, що сьогодні далеко не всі у вас буде виходити з першої спроби. Не засмучуйтесь. З четвертої-п’ятої обов’язково вийде.
Стрілець (23 листопада — 21 грудня)
Якщо вам вдасться контролювати емоції в цю середу, вважайте, що половина справи зроблена. Зірки говорять, саме ваша експресивність може встати на шляху успіху 29 вересня.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Найгірше, що ви сьогодні можете зробити — це зробити будь-які дії через чиюсь голову. Толку від них не буде, а на вас образяться.
Водолій (20 січня — 19 лютого)
У цей день ви можете, нарешті, усвідомити свою роль у відносинах. Поставтеся до своїх думок з усією серйозністю — завдяки їм ви можете щось змінити.
Риби (20 лютого — 20 березня)
Не шкодуйте грошей сьогодні. Побалуйте себе невеликим, але приємним подарунком, делікатесною вечерею.
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