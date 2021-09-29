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Гороскоп на 28 вересня: Стрільцям важливо контролювати свої емоції, а Риби можуть побалувати себе подарунками

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Анна Барабан
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Гороскоп на 28 вересня
Гороскоп на 28 вересня

Астрологічний прогноз на середу, 29 вересня 2021 року

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 29 вересня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей у цей день.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Постарайтеся вдатися в завдання, які перед вами з’являться 29 вересня. Зірки говорять, якщо ви несерйозно поставитеся до них, ризикуєте втратити свій авторитет.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Сьогоднішній день ідеально підходить для спілкування, як дружнього, так і за ділових питань.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Сьогодні вашою сильною стороною буде абсолютна логіка. Однак не слід чекати того ж від людей, з якими будете спілкуватися.

Рак (22 червня — 22 липня)

Нові підходи та нові ідеї сьогодні матимуть найбільший успіх. Пробуйте змінити щось в тій сфері, де змін до цього часу не спостерігалося.

Лев (23 липня — 23 серпня)

З вами в цей день може трапитися щось незвичайне, кажуть зірки. Важливо пам’ятати, що нічого не відбувається просто так. Не намагайтеся змінити ситуацію — розвертайте своє ставлення до неї.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

29 вересня щось може піти не за планом. Але ви повинні бути вдячні за це: перед вами в цей день відкриються нові можливості. Не пропустіть їх.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Зірки пророкують вам 29 вересня перепади настрою. Як тільки відчуєте, що наближається емоційний сплеск — усамітнюйтеся. До чого вам сварки на рівному місці.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Будьте готові до того, що сьогодні далеко не всі у вас буде виходити з першої спроби. Не засмучуйтесь. З четвертої-п’ятої обов’язково вийде.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Якщо вам вдасться контролювати емоції в цю середу, вважайте, що половина справи зроблена. Зірки говорять, саме ваша експресивність може встати на шляху успіху 29 вересня.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Найгірше, що ви сьогодні можете зробити — це зробити будь-які дії через чиюсь голову. Толку від них не буде, а на вас образяться.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

У цей день ви можете, нарешті, усвідомити свою роль у відносинах. Поставтеся до своїх думок з усією серйозністю — завдяки їм ви можете щось змінити.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Не шкодуйте грошей сьогодні. Побалуйте себе невеликим, але приємним подарунком, делікатесною вечерею.

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