Гороскоп на 4 жовтня: Овнів чекає продуктивний день, а Рибам варто прислухатися до своєї інтуїції
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 64
Астрологічний прогноз на понеділок, 4 жовтня 2021 року
"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 4 жовтня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей у цей день.
Овен (21 березня — 20 квітня)
Вас чекає продуктивний день, якщо ви не будете робити нічого нового і постараєтеся доробити розпочате, кажуть зірки.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Чим енергійніше ви почнете цей день, тим більше задоволення він вам принесе. Пасивний відпочинок сьогодні вам протипоказаний.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
4 жовтня вам необхідно провести день з другою половинкою. Якщо не весь понеділок, то хоча б його вечір. Вас чекають якісь одкровення.
Рак (22 червня — 22 липня)
Займіться домашніми справами — це принесе вам почуття глибокого задоволення, притупивши тим самим почуття голоду і холоду.
Лев (23 липня — 23 серпня)
4 жовтня не все може піти за планом. Головне — не намагайтеся змінити обставини — міняйте своє ставлення до подій.
Діва (24 серпня — 23 вересня)
Дуже можливо, що сьогодні ви будете почувати себе трохи не в своїй тарілці. Кращі ліки проти цього — компанія старих, випробуваних друзів.
Терези (24 вересня — 23 жовтня)
Якщо 4 жовтня обранець попросить вашої допомоги, погоджуйтеся тільки в тому випадку, якщо впевнені в своїх силах. Інакше можете все зіпсувати, в тому числі і відносини.
Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)
Найбільше задоволення ви сьогодні отримаєте від смачної вечері вдома, в колі сім’ї.
Стрілець (23 листопада — 21 грудня)
Сьогодні вам напевно буде потрібно докласти чималих розумових зусиль до розв'язання якоїсь проблеми. Можливо, доведеться піти на мозковий штурм.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Секрет успіху сьогодні полягає не в здатності все зробити швидко і грамотно, а в умінні з блиском подати ідею.
Водолій (20 січня — 19 лютого)
Цього понеділка від вас буде потрібна максимальна концентрація. Якщо ваша кохана людина 4 жовтня буде вам заважати, скажіть їй про це відразу. Всі проблеми цього дня будуть від недомовленостей.
Риби (20 лютого — 20 березня)
4 жовтня вам потрібно буде зробити вибір: допомогти комусь чи доробити власну справу. Зірки закликають вас слухати інтуїцію в цей понеділок.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-