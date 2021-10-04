Гороскоп на 4 жовтня: Овнів чекає продуктивний день, а Рибам варто прислухатися до своєї інтуїції

Астрологічний прогноз на понеділок, 4 жовтня 2021 року

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 4 жовтня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей у цей день.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Вас чекає продуктивний день, якщо ви не будете робити нічого нового і постараєтеся доробити розпочате, кажуть зірки.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Чим енергійніше ви почнете цей день, тим більше задоволення він вам принесе. Пасивний відпочинок сьогодні вам протипоказаний.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

4 жовтня вам необхідно провести день з другою половинкою. Якщо не весь понеділок, то хоча б його вечір. Вас чекають якісь одкровення.

Рак (22 червня — 22 липня)

Займіться домашніми справами — це принесе вам почуття глибокого задоволення, притупивши тим самим почуття голоду і холоду.

Лев (23 липня — 23 серпня)

4 жовтня не все може піти за планом. Головне — не намагайтеся змінити обставини — міняйте своє ставлення до подій.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Дуже можливо, що сьогодні ви будете почувати себе трохи не в своїй тарілці. Кращі ліки проти цього — компанія старих, випробуваних друзів.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Якщо 4 жовтня обранець попросить вашої допомоги, погоджуйтеся тільки в тому випадку, якщо впевнені в своїх силах. Інакше можете все зіпсувати, в тому числі і відносини.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Найбільше задоволення ви сьогодні отримаєте від смачної вечері вдома, в колі сім’ї.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Сьогодні вам напевно буде потрібно докласти чималих розумових зусиль до розв'язання якоїсь проблеми. Можливо, доведеться піти на мозковий штурм.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Секрет успіху сьогодні полягає не в здатності все зробити швидко і грамотно, а в умінні з блиском подати ідею.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Цього понеділка від вас буде потрібна максимальна концентрація. Якщо ваша кохана людина 4 жовтня буде вам заважати, скажіть їй про це відразу. Всі проблеми цього дня будуть від недомовленостей.

Риби (20 лютого — 20 березня)

4 жовтня вам потрібно буде зробити вибір: допомогти комусь чи доробити власну справу. Зірки закликають вас слухати інтуїцію в цей понеділок.