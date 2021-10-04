Гороскоп на 4 октября: Овнов ждет продуктивный день, а Рыбам стоит прислушаться к своей интуиции

Астрологический прогноз на понедельник, 4 октября 2021 года

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 октября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Вас ждёт продуктивный день, если вы не будете предпринимать ничего нового и постараетесь доделать начатое, говорят звёзды.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Чем энергичнее вы начнете этот день, тем больше удовольствия он вам принесет. Пассивный отдых сегодня вам противопоказан.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

4 октября вам необходимо провести день со второй половинкой. Если не весь понедельник, то хотя бы его вечер. Вас ждут какие-то откровения.

Рак (22 июня — 22 июля)

Займитесь домашними делами — это принесет вам чувство глубокого удовлетворения, притупив тем самым чувства голода и холода.

Лев (23 июля — 23 августа)

4 октября не все может пойти по плану. Главное — не пытайтесь изменить обстоятельства — меняйте своё отношение к происходящему.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Очень возможно, что сегодня вы будете чувствовать себя немного не в своей тарелке. Лучшее лекарство от этого — компания старых, испытанных друзей.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Если 4 октября избранник попросит вашей помощи, соглашайтесь только в том случае, если уверены в своих силах. Иначе можете все испортить, в том числе и отношения.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Наибольшее удовольствие вы сегодня получите от вкусного ужина дома, в кругу семьи.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Сегодня вам наверняка потребуется приложить немалые умственные усилия к решению какой-то проблемы. Возможно, придется пойти на мозговой штурм.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Секрет успеха сегодня заключается не в способности все сделать быстро и толково, а в умении с блеском подать идею.

Водолей (20 января — 19 февраля)

В этот понедельник от вас потребуется максимальная концентрация. Если любимый человек 4 октября будет вам мешать, скажите ему об этом сразу. Все проблемы этого дня будут от недоговорённостей.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

4 октября вам нужно будет сделать выбор: помочь кому-то или доделать собственное дело. Звёзды призывают вас слушать интуицию в этот понедельник.