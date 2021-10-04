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Ну бісять! Три знака Зодіаку, які викликають роздратування

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
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Які знаки Зодіаку дратують найбільше Новина оновлена 04 жовтня 2021, 23:28
Які знаки Зодіаку дратують найбільше

Ці знаки не можуть знайти спільну мову з оточуючими

Астрологи, які раніше визначили найбільших любителів покомандувати, в цей раз попередили про найбільш дратівливих серед знаків Зодіаку.

У трійку знаків, які неймовірно дратують, увійшли Рак, Риби і Лев.

Рак

Якщо у Раків зʼявляється якась проблема, вони про неї не говорять нікому, але тільки спробуйте їх розбуркати, то доведеться вислуховувати про їхні переживання цілими днями. Також люди даного знаку досить депресивні по своїй натурі, тому завжди скаржаться на несправедливість в їх житті. А скиглії завжди дратують.

Риби

Ті ж скиглії. Але вони звикли не тільки скаржитися, але і люблять, щоб їх завжди жаліли і втішали, навіть якщо в оточуючих будуть справи і важливіші. Спробуйте тільки не приділити їм свою увагу, то вмить почуєте про себе самі невтішні відгуки.

Лев

Про жалість тут мова не йде, а от від їх надмірної самовпевненості не дітися. Представники цього знаку Зодіака не вміють, та й не будуть приховувати свої вміння і таланти, а хвастощі дратують навіть найспокійніших людей.

Раніше астрологи розповіли, яким знакам Зодіаку пощастить на любовному фронті в жовтні 2021 року.

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#Гороскоп #Знаки зодіаку #Астрологія
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