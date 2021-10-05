Гороскоп на 5 жовтня: фінансові справи у Дів підуть в гору, а Тельцям варто подбати про душевний комфорт
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Астрологічний прогноз на вівторок, 5 жовтня 2021 року
"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 5 жовтня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей у цей день.
Овен (21 березня — 20 квітня)
Постарайтеся знайти в собі сили, щоб принести вибачення за минулі помилки. Навколишні будуть більше поважати. Друга половина дня добре підходить для романтичних зустрічей, спілкування з друзями.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Термінові справи сьогодні можна відкласти. Зараз краще сповільнити крок, подбати про душевний комфорт, відчути твердий грунт під ногами.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Постарайтеся подолати роздратування до оточуючих, щоб не нажити ворогів. Робіть покупки обережніше. Будьте економніше з фінансами.
Рак (22 червня — 22 липня)
У цей день необхідно слідувати планам і мати запасну стратегію на випадок непередбачених обставин. Другу половину дня краще провести в справах, але без перевтоми.
Лев (23 липня — 23 серпня)
Отримання нових знань і набуття професійних навичок — кращі заняття на сьогодні. Це вкрай емоційний день, в який потрібно пам’ятати про свої бажання.
Діва (24 серпня — 23 вересня)
Нічні світила на вашому боці, тому фінансові справи підуть в гору. В любовній сфері теж очікуються оптимістичні тенденції. Вечір краще присвятити домашнім справам.
Терези (24 вересня — 23 жовтня)
Прийшов час очищення від негативних думок і програм. Нічні світила і планети допоможуть вам це зробити. Сьогодні варто прислухатися до інтуїції.
Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)
Спілкування з приємними людьми і розваги допоможуть нейтралізувати невпевненість в собі. Також корисною може бути фізична активність і заняття спортом.
Стрілець (23 листопада — 21 грудня)
Ідеальний час для важливих покупок, набуття нової мотивації. Важливо уникати конфліктів на роботі і вдома.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Справи найкраще активно просувати на початку дня, а вечір присвятити особистим потребам. Здоровий егоїзм буде виправданий і допоможе відновити сили.
Водолій (20 січня — 19 лютого)
Сьогодні не завадить обережність при використанні електроприладів і водінні автомобіля. Корисно буде проаналізувати витрати за останні тижні.
Риби (20 лютого — 20 березня)
Не ризикуйте цього вівторка грошима, часом і нервами. У другій половині дня у вас може з’явитися бажання відгородитися від усіх. Просто відпочиньте на самоті з книгою або подивіться фільм.
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