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Гороскоп на 5 октября: финансовые дела у Дев пойдут в гору, а Тельцам стоит позаботиться о душевном комфорте

Автор
Татьяна Кармазина
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Гороскоп на 5 октября 2021
Гороскоп на 5 октября 2021

Астрологический прогноз на вторник, 5 октября 2021 года

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 5 октября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Постарайтесь найти в себе силы, чтобы принести извинения за прошлые ошибки. Окружающие будут больше уважать. Вторая половина дня хорошо подходит для романтических встреч, общения с друзьями.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Срочные дела сегодня можно отложить. Сейчас лучше замедлить шаг, позаботиться о душевном комфорте, ощутить твердую почву под ногами.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Постарайтесь побороть раздражение к окружающим, чтобы не нажить врагов. Совершайте покупки осторожнее. Будьте экономнее с финансами.

Рак (22 июня — 22 июля)

В этот день необходимо следовать планам и иметь запасную стратегию на случай непредвиденных обстоятельств. Вторую половину дня лучше провести в делах, но без переутомлений.

Лев (23 июля — 23 августа)

Получение новых знаний и приобретение профессиональных навыков — лучшие занятия на сегодня. Это крайне эмоциональный день, в который нужно помнить о своих желаниях.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Ночные светила на вашей стороне, поэтому финансовые дела пойдут в гору. В любовной сфере тоже ожидаются оптимистичные тенденции. Вечер лучше посвятить домашним делам.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Пришло время очищения от негативных мыслей и программ. Ночные светила и планеты помогут вам это сделать. Сегодня стоит прислушаться к интуиции.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Общение с приятными людьми и развлечения помогут нейтрализовать неуверенность в себе. Также полезной может быть физическая активность и занятия спортом.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Идеальное время для важных покупок, обретения новой мотивации. Важно избегать конфликтов на работе и дома.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Дела лучше всего активно продвигать в начале дня, а вечер посвятить личным нуждам. Здоровый эгоизм будет оправдан и поможет восстановить силы.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Сегодня не помешает осторожность при использовании электроприборов и вождении автомобиля. Полезно будет проанализировать расходы за последние недели.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Не рискуйте в этот вторник деньгами, временем и нервами. Во второй половине дня у вас может появиться желание отгородиться от всех. Просто отдохните в уединении с книгой или посмотрите фильм.

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#Гороскоп #Знаки Зодиака #Астрология
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