Гороскоп на 5 октября: финансовые дела у Дев пойдут в гору, а Тельцам стоит позаботиться о душевном комфорте
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 96
Астрологический прогноз на вторник, 5 октября 2021 года
"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 5 октября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Постарайтесь найти в себе силы, чтобы принести извинения за прошлые ошибки. Окружающие будут больше уважать. Вторая половина дня хорошо подходит для романтических встреч, общения с друзьями.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Срочные дела сегодня можно отложить. Сейчас лучше замедлить шаг, позаботиться о душевном комфорте, ощутить твердую почву под ногами.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Постарайтесь побороть раздражение к окружающим, чтобы не нажить врагов. Совершайте покупки осторожнее. Будьте экономнее с финансами.
Рак (22 июня — 22 июля)
В этот день необходимо следовать планам и иметь запасную стратегию на случай непредвиденных обстоятельств. Вторую половину дня лучше провести в делах, но без переутомлений.
Лев (23 июля — 23 августа)
Получение новых знаний и приобретение профессиональных навыков — лучшие занятия на сегодня. Это крайне эмоциональный день, в который нужно помнить о своих желаниях.
Дева (24 августа — 23 сентября)
Ночные светила на вашей стороне, поэтому финансовые дела пойдут в гору. В любовной сфере тоже ожидаются оптимистичные тенденции. Вечер лучше посвятить домашним делам.
Весы (24 сентября — 23 октября)
Пришло время очищения от негативных мыслей и программ. Ночные светила и планеты помогут вам это сделать. Сегодня стоит прислушаться к интуиции.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Общение с приятными людьми и развлечения помогут нейтрализовать неуверенность в себе. Также полезной может быть физическая активность и занятия спортом.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Идеальное время для важных покупок, обретения новой мотивации. Важно избегать конфликтов на работе и дома.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Дела лучше всего активно продвигать в начале дня, а вечер посвятить личным нуждам. Здоровый эгоизм будет оправдан и поможет восстановить силы.
Водолей (20 января — 19 февраля)
Сегодня не помешает осторожность при использовании электроприборов и вождении автомобиля. Полезно будет проанализировать расходы за последние недели.
Рыбы (20 февраля — 20 марта)
Не рискуйте в этот вторник деньгами, временем и нервами. Во второй половине дня у вас может появиться желание отгородиться от всех. Просто отдохните в уединении с книгой или посмотрите фильм.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-