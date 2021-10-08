Гороскоп на 8 жовтня: Дівам варто порелаксувати, а Рибам — не реагувати на критику

Астрологічний прогноз на п’ятницю, 8 жовтня 2021 року

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 8 жовтня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей у цей день.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Експерти рекомендують вам частіше спиратися на допомогу інтуїції. Довіртеся їй і не допускайте появи фізичного та емоційного виснаження.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Тельцям сьогодні потрібно пам’ятати, що удача супроводжує тих, хто готовий відмовитися від чогось звичного на користь нового.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Ідеальний день для навчання чомусь новому, оволодіння нового навику. Більшої продуктивності від себе чекати не варто в цю п’ятницю, тому астрологи радять вам зайнятися неспішними справами.

Рак (22 червня — 22 липня)

У цей день життя поверне в нове, позитивне русло. Сьогодні вас не будуть турбувати тривожні думки, переживання і страхи з комплексами.

Лев (23 липня — 23 серпня)

У Левів настає прекрасний час для фінансових операцій, обміну валюти, відкриття бізнесу. Тільки не варто чекати біля моря погоди. Необхідно діяти.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Не варто сьогодні задивлятися на кар’єрні вершини, тому що справа, почата в цю п’ятницю, може з тріском провалитися в майбутньому. Хороший день для розслаблення.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Настав час очищення від негативних думок і програм. Зірки радять прислухатися до внутрішнього голосу.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Сьогодні до вас повернуться ваші старі переживання і страхи. Постарайтеся зберегти спокій і не занепадати духом. Нехай все йде так, як було задумано раніше.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Ідеальний день для розставання з непотрібними речами, людьми, спогадами.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Астрологи радять Козерогам нейтралізувати негативні емоції і спогади. Цей день може стати початком нового етапу вашого життя.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Сьогодні вам піде на користь душевне спілкування з близькими людьми, а також заняття із живописом і музикою.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Намагайтеся сьогодні не реагувати на критику і зауваження з боку. Головне зараз — не зраджувати свої переконання.