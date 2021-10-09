Гороскоп на 9 жовтня: Ракам не варто наживати неприємностей, а Водолії зможуть визначати брехню
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 49
Астрологічний прогноз на суботу, 9 жовтня 2021 року
"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 9 жовтня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей у цей день.
Овен (21 березня — 20 квітня)
Хороший день для навчання, роботи або справ, пов’язаних з близькими родичами. Нічні світила і планети рекомендують запастися хорошим настроєм і відмінною музикою.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Ідеальний час для творчої активності, креативної роботи і прийняття важливих рішень. Цієї суботи є шанс збільшити свої доходи.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Сьогодні можна активно включатися в роботу. Бажано зберігати доброзичливість — це дозволить переконати людину і отримати бажане.
Рак (22 червня — 22 липня)
Не бійтеся мріяти, залишайтеся позитивними і не наживайте неприємностей.
Лев (23 липня — 23 серпня)
День ідеально підходить для дорогих покупок: ювелірних прикрас, техніки. Експерти рекомендують передавати свої знання і ділитися досвідом з іншими.
Діва (24 серпня — 23 вересня)
Подбайте сьогодні про свої особисті потреби. У другій половині дня знайдуться точки опори, які покращать життя.
Терези (24 вересня — 23 жовтня)
Цієї суботи у вас буде можливість розірвати відносини з людиною, від якої останнім часом ви отримуєте лише негативні емоції. Ваші енергетичні запаси зростуть.
Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)
У справах корисно бути реалістом, не варто сьогодні захоплюватися фантазуванням.
Стрілець (23 листопада — 21 грудня)
Зірки і планети позбавлять вас сильною інтуїції, але наділять потужною чарівністю. Не варто сьогодні ризикувати і втягуватися в авантюри.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
У цей день можливі великі зміни в усіх сферах. У цьому допоможе тільки впевненість в собі і віра в краще.
Водолій (20 січня — 19 лютого)
Сьогодні Водолії можуть тонко відчувати чужі емоції, визначати брехню. Це буде дуже корисним в любові і в справах.
Риби (20 лютого — 20 березня)
Бажано в цей день більше відпочивати і не відмовлятися від приємних для душі занять. Як тільки ви знайдете гармонію, життя саме почне налагоджуватися в кращу сторону.
- Дата публікації
-
- Категорія
-