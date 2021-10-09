Гороскоп на 9 жовтня: Ракам не варто наживати неприємностей, а Водолії зможуть визначати брехню

Астрологічний прогноз на суботу, 9 жовтня 2021 року

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 9 жовтня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей у цей день.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Хороший день для навчання, роботи або справ, пов’язаних з близькими родичами. Нічні світила і планети рекомендують запастися хорошим настроєм і відмінною музикою.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Ідеальний час для творчої активності, креативної роботи і прийняття важливих рішень. Цієї суботи є шанс збільшити свої доходи.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Сьогодні можна активно включатися в роботу. Бажано зберігати доброзичливість — це дозволить переконати людину і отримати бажане.

Рак (22 червня — 22 липня)

Не бійтеся мріяти, залишайтеся позитивними і не наживайте неприємностей.

Лев (23 липня — 23 серпня)

День ідеально підходить для дорогих покупок: ювелірних прикрас, техніки. Експерти рекомендують передавати свої знання і ділитися досвідом з іншими.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Подбайте сьогодні про свої особисті потреби. У другій половині дня знайдуться точки опори, які покращать життя.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Цієї суботи у вас буде можливість розірвати відносини з людиною, від якої останнім часом ви отримуєте лише негативні емоції. Ваші енергетичні запаси зростуть.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

У справах корисно бути реалістом, не варто сьогодні захоплюватися фантазуванням.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Зірки і планети позбавлять вас сильною інтуїції, але наділять потужною чарівністю. Не варто сьогодні ризикувати і втягуватися в авантюри.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

У цей день можливі великі зміни в усіх сферах. У цьому допоможе тільки впевненість в собі і віра в краще.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Сьогодні Водолії можуть тонко відчувати чужі емоції, визначати брехню. Це буде дуже корисним в любові і в справах.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Бажано в цей день більше відпочивати і не відмовлятися від приємних для душі занять. Як тільки ви знайдете гармонію, життя саме почне налагоджуватися в кращу сторону.