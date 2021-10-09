Гороскоп на 9 октября: Ракам не стоит наживать неприятностей, а Водолеи смогут определять ложь
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Астрологический прогноз на субботу, 9 октября 2021 года
"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 9 октября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Хороший день для обучения, работы или дел, связанных с близкими родственниками. Ночные светила и планеты рекомендуют запастись хорошим настроением и отличной музыкой.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Идеальное время для творческой активности, креативной работы и принятия важных решений. В эту субботу есть шанс увеличить свои доходы.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Сегодня можно активно включаться в работу. Желательно сохранять доброжелательность — это позволит убедить человека и получить желаемое.
Рак (22 июня — 22 июля)
Не бойтесь мечтать, оставайтесь позитивными и не наживайте неприятностей.
Лев (23 июля — 23 августа)
День идеально подходит для дорогих покупок: ювелирных украшений, техники. Эксперты рекомендуют передавать свои знания и делиться опытом с другими.
Дева (24 августа — 23 сентября)
Позаботьтесь сегодня о своих личных нуждах. Во второй половине дня найдутся точки опоры, которые улучшат жизнь.
Весы (24 сентября — 23 октября)
В эту субботу у вас будет возможность разорвать отношения с человеком, от которого в последнее время вы получаете только негативные эмоции. Ваши энергетические запасы возрастут.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
В делах полезно быть реалистом, не стоит сегодня увлекаться фантазированием.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Звезды и планеты лишат вас сильной интуиции, но наделят мощным обаянием. Не стоит сегодня рисковать и втягиваться в авантюры.
Козерог (22 декабря — 19 января)
В этот день возможны большие изменения во всех сферах. В этом поможет только уверенность в себе и вера в лучшее.
Водолей (20 января — 19 февраля)
Сегодня Водолеи могут тонко чувствовать чужие эмоции, определять ложь. Это будет очень полезным в любви и в делах.
Рыбы (20 февраля — 20 марта)
Желательно в этот день больше отдыхать и не отказываться от приятных для души занятий. Как только вы обретете гармонию, жизнь сама начнет налаживаться в лучшую сторону.