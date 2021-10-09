Гороскоп на 9 октября: Ракам не стоит наживать неприятностей, а Водолеи смогут определять ложь

Астрологический прогноз на субботу, 9 октября 2021 года

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 9 октября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Хороший день для обучения, работы или дел, связанных с близкими родственниками. Ночные светила и планеты рекомендуют запастись хорошим настроением и отличной музыкой.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Идеальное время для творческой активности, креативной работы и принятия важных решений. В эту субботу есть шанс увеличить свои доходы.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Сегодня можно активно включаться в работу. Желательно сохранять доброжелательность — это позволит убедить человека и получить желаемое.

Рак (22 июня — 22 июля)

Не бойтесь мечтать, оставайтесь позитивными и не наживайте неприятностей.

Лев (23 июля — 23 августа)

День идеально подходит для дорогих покупок: ювелирных украшений, техники. Эксперты рекомендуют передавать свои знания и делиться опытом с другими.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Позаботьтесь сегодня о своих личных нуждах. Во второй половине дня найдутся точки опоры, которые улучшат жизнь.

Весы (24 сентября — 23 октября)

В эту субботу у вас будет возможность разорвать отношения с человеком, от которого в последнее время вы получаете только негативные эмоции. Ваши энергетические запасы возрастут.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

В делах полезно быть реалистом, не стоит сегодня увлекаться фантазированием.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Звезды и планеты лишат вас сильной интуиции, но наделят мощным обаянием. Не стоит сегодня рисковать и втягиваться в авантюры.

Козерог (22 декабря — 19 января)

В этот день возможны большие изменения во всех сферах. В этом поможет только уверенность в себе и вера в лучшее.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Сегодня Водолеи могут тонко чувствовать чужие эмоции, определять ложь. Это будет очень полезным в любви и в делах.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Желательно в этот день больше отдыхать и не отказываться от приятных для души занятий. Как только вы обретете гармонию, жизнь сама начнет налаживаться в лучшую сторону.