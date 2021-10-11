Гороскоп на 11 жовтня: Близнюкам варто позбутися від мотлоху, а Дівам — бути уважними до дрібниць

Астрологічний прогноз на понеділок, 11 жовтня 2021 року

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11 жовтня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей у цей день.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Не варто скаржитися на життя. Це призведе лише до поганого настрою і зіпсованому дню. Постарайтеся думати сьогодні тільки про хороше.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Ліками від більшості проблем стане спокій, відповідальність і обережність. Похвала оточуючих буде підтвердженням всього цього.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Хороший день для прогулянок на свіжому повітрі. У другій половині дня експерти рекомендують зайнятися домашніми справами і позбавленням від мотлоху.

Рак (22 червня — 22 липня)

Сьогодні в нагоді гнучкість і готовність підлаштуватися під обставини. Сьогодні буде корисно вбирати будь-яку інформацію, включаючи чутки. Так ви знайдете підказку для побудови подальших планів на життя.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Не варто в цей день довіряти фальшивим запевненнями. Експерти рекомендують адекватно сприймати все, що відбувається навколо.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Ідеальний день для аналізу минулих вчинків. Варто бути гранично уважними до дрібниць.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Сьогодні можна починати життя з чистого аркуша. Не звертайте уваги на чутки і плітки, слухайте власну інтуїцію і йдіть тільки вперед.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Цього понеділка необхідно перевіряти все, що вам будуть говорити, і не вірте нікому на слово. Не упускайте жодної дрібниці, в іншому випадку вас обдурять.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Сприятливий день для творчої роботи, шопінгу і знайомств. Сьогодні варто бути обережніше з документами.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Не варто сьогодні займатися прибиранням та іншими справами по дому. День добре підходить для зустрічей з друзями. Можливі приємні знайомства.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Сьогодні вам буде легше знаходити спільну мову з людьми. Можлива поява спонтанних ідей, нових знайомств. Намагайтеся в цей понеділок залишатися спокійними.

Риби (20 лютого — 20 березня)

День буде позитивним і насиченим сприятливою енергією нічних світил і планет. Займайтеся сьогодні тими справами, які найбільш приємні. Також не забувайте стежити за здоров’ям.