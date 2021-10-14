Гороскоп на 14 жовтня: Рибам варто бути обережнішим в виразах, а Левам краще ні в що не вплутуватися
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Астрологічний прогноз на четвер, 14 жовтня 2021 року
"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 14 жовтня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей у цей день.
Овен (21 березня — 20 квітня)
Сьогоднішній день хороший для піднесення подарунків. Вони будуть прийняті з захопленням, у чому б вони не полягали.
Телець (21 квітня — 21 травня)
14 жовтня вам можуть запропонувати щось ризиковане, кажуть зірки. І закликають вас міркувати логічно — залиште імпульси для іншого випадку.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Вас чекає насичений понеділок — якщо не подіями, то емоціями точно, кажуть зірки. І закликають вас з самого ранку налаштуватися на успіх. Без цього нічого не вийде.
Рак (22 червня — 22 липня)
14 жовтня вам необхідно довіритися коханій людині. Зірки попереджають: якщо будете брехати йому в цей четвер, ваше брехня спливе назовні в найневідповідніший момент.
Лев (23 липня — 23 серпня)
14 жовтня постарайтеся ні в що не вплутатися, закликають зірки. І рекомендують говорити правду і тільки правду.
Діва (24 серпня — 23 вересня)
Цього четверга вам буде важко сприймати нову інформацію. У всякому разі належним чином. Тому займіться рутиною — вона теж потребує уваги.
Терези (24 вересня — 23 жовтня)
Цього четверга ви зможете зрушити з мертвої точки якесь давню справу. Допоможе вам в цьому чийсь нетривіальний погляд.
Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)
Займіться сьогодні чимось новим, тим, що ви ніколи раніше не робили. Ви отримаєте від цього величезне задоволення.
Стрілець (23 листопада — 21 грудня)
14 жовтня ви можете дізнатися якусь не надто приємну новину. Рвати на собі волосся марно. Краще відразу приступити до пошуку виходу з ситуації.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Приготуйтеся до того, що не всі вас будуть розуміти в цей четвер. Можливо, вам пора почати говорити мовою оточуючих.
Водолій (20 січня — 19 лютого)
Сьогодні ви можете продемонструвати свої численні гідності в найвигіднішому світлі. Гріх не скористатися такою можливістю.
Риби (20 лютого — 20 березня)
Люди сьогодні прийматимуть ваші слова надто близько до серця. Тому будьте акуратніше в виразах.
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