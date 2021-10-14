Гороскоп на 14 жовтня: Рибам варто бути обережнішим в виразах, а Левам краще ні в що не вплутуватися

Астрологічний прогноз на четвер, 14 жовтня 2021 року

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 14 жовтня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей у цей день.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогоднішній день хороший для піднесення подарунків. Вони будуть прийняті з захопленням, у чому б вони не полягали.

Телець (21 квітня — 21 травня)

14 жовтня вам можуть запропонувати щось ризиковане, кажуть зірки. І закликають вас міркувати логічно — залиште імпульси для іншого випадку.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Вас чекає насичений понеділок — якщо не подіями, то емоціями точно, кажуть зірки. І закликають вас з самого ранку налаштуватися на успіх. Без цього нічого не вийде.

Рак (22 червня — 22 липня)

14 жовтня вам необхідно довіритися коханій людині. Зірки попереджають: якщо будете брехати йому в цей четвер, ваше брехня спливе назовні в найневідповідніший момент.

Лев (23 липня — 23 серпня)

14 жовтня постарайтеся ні в що не вплутатися, закликають зірки. І рекомендують говорити правду і тільки правду.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Цього четверга вам буде важко сприймати нову інформацію. У всякому разі належним чином. Тому займіться рутиною — вона теж потребує уваги.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Цього четверга ви зможете зрушити з мертвої точки якесь давню справу. Допоможе вам в цьому чийсь нетривіальний погляд.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Займіться сьогодні чимось новим, тим, що ви ніколи раніше не робили. Ви отримаєте від цього величезне задоволення.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

14 жовтня ви можете дізнатися якусь не надто приємну новину. Рвати на собі волосся марно. Краще відразу приступити до пошуку виходу з ситуації.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Приготуйтеся до того, що не всі вас будуть розуміти в цей четвер. Можливо, вам пора почати говорити мовою оточуючих.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Сьогодні ви можете продемонструвати свої численні гідності в найвигіднішому світлі. Гріх не скористатися такою можливістю.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Люди сьогодні прийматимуть ваші слова надто близько до серця. Тому будьте акуратніше в виразах.