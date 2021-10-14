Гороскоп на 14 октября: Рыбам стоит быть аккуратнее в выражениях, а Львам лучше ни во что не ввязываться

Астрологический прогноз на четверг, 14 октября 2021 года

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 14 октября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодняшний день хорош для преподнесения подарков. Они будут приняты с восторгом, в чем бы они ни заключались.

Телец (21 апреля — 21 мая)

14 октября вам могут предложить нечто рискованное, говорят звёзды. И призывают вас рассуждать логически — оставьте импульсы для другого случая.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Вас ждёт насыщенный четверг — если не событиями, то эмоциями точно, говорят звезды. И призывают вас с самого утра настроиться на успех. Без этого ничего не получится.

Рак (22 июня — 22 июля)

14 октября вам необходимо довериться любимому человеку. Звёзды предупреждают: если будете лгать ему в этот четверг, ваше враньё всплывёт наружу в самый неподходящий момент.

Лев (23 июля — 23 августа)

14 октября постарайтесь ни во что не ввязаться, призывают звёзды. И рекомендуют говорить правду и только правду.

Дева (24 августа — 23 сентября)

В этот четверг вам будет тяжело воспринимать новую информацию. Во всяком случае должным образом. Поэтому займитесь рутиной — она тоже требует внимания.

Весы (24 сентября — 23 октября)

В этот четверг вы сможете сдвинуть с мертвой точки какое-то давнее дело. Поможет вам в этом чей-то нетривиальный взгляд.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Займитесь сегодня чем-нибудь новым, тем, что вы никогда прежде не делали. Вы получите от этого огромное удовольствие.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

14 октября вы можете узнать какую-то не слишком приятную новость. Рвать на себе волосы бесполезно. Лучше сразу приступить к поиску выхода из ситуации.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Приготовьтесь к тому, что не все вас будут понимать в этот четверг. Возможно, вам пора начать говорить на языке окружающих.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Сегодня вы можете продемонстрировать свои многочисленные достоинства в наивыгоднейшем свете. Грех не воспользоваться такой возможностью.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Люди сегодня будут принимать ваши слова чересчур близко к сердцу. Посему будьте аккуратнее в выражениях.