Гороскоп на 15 жовтня: Стрільцям можна розслабитися, а Левам краще побути з родиною

Астрологічний прогноз на п’ятницю, 15 жовтня 2021 року

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 15 жовтня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей у цей день.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні ви будете схильні чіплятися до оточуючих. Можливо, вони повною мірою на це заслуговують, але вам це честі не додасть, це слід враховувати.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Зосередьтеся, результатом цього дня буде одне з двох — або пан, або пропав.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Сьогодні, намагаючись розібратися в думках, ви ризикуєте зайнятися самокопанням. Це іноді корисно, але зараз для подібного вправи особливих причин немає.

Рак (22 червня — 22 липня)

Ступінь вашої успішності сьогодні буде багато в чому залежати від того, хто буде поруч з вами. Вибирайте партнерів максимально ретельно.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Посидьте сьогодні деякий час на кухні, послухайте сімейні плітки. Мало того, що дізнаєтеся багато нового і цікавого.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Сьогодні значення матиме не тільки те, що ви говорите, але і те, як ви слухаєте. Чим уважніше ви будете, тим більше цікавого і корисного для себе дізнаєтеся.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Наведіть відносний порядок в мізках — вони вам сьогодні знадобляться. Ваша допомога буде потрібна при вирішенні якоїсь неординарного характеру завдання.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Сьогодні щось нагадає вам про минуле і про те, яким були ви кілька років тому. Це нагадування підкаже вам досить несподіване рішення для проблеми, яка вас цікавить.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Сьогодні ви самі створите собі труднощі, вважаючи, що повинні переробити купу справ, не вдаючись при цьому до сторонньої допомоги. Розслабтеся, більша частина буде зроблена і зовсім без вашої участі.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Сьогодні межі ваших можливостей вам досягти не вдасться. Використовуйте цю обставину на повну котушку — не прогадаєте.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Не втрачайте ні хвилини. Цей день буде настільки хороший, що подібне заняття буде проведена дуже велика марнотратством.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Сьогодні вам потрібно чітко знати, кого слід ігнорувати, і коли потрібно усунутися від того, що відбувається поруч з вами. Акуратність допоможе вам уникнути великого конфлікту.