Укр

Гороскоп на 15 октября: Стрельцам можно расслабиться, а Львам лучше побыть с семьей

Автор
Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Гороскоп на 15 октября 2021 год
Гороскоп на 15 октября 2021 год

Астрологический прогноз на пятницу, 15 октября 2021 года

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 октября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня вы будете склонны придираться к окружающим. Возможно, они в полной мере этого заслуживают, но вам это чести не добавит, это следует учитывать.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Сосредоточьтесь, результатом этого дня будет одно из двух — либо пан, либо пропал.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Сегодня, пытаясь разобраться в мыслях, вы рискуете заняться самокопанием. Это иногда полезно, но сейчас для подобного упражнения особых причин нет.

Рак (22 июня — 22 июля)

Степень вашей удачливости сегодня будет во многом зависеть от того, кто будет рядом с вами. Выбирайте партнеров максимально тщательно.

Лев (23 июля — 23 августа)

Посидите сегодня некоторое время на кухне, послушайте семейные сплетни. Мало того, что узнаете много нового и интересного.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Сегодня значение будет иметь не только то, что вы говорите, но и то, как вы слушаете. Чем внимательнее вы будете, тем больше интересного и полезного для себя узнаете.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Наведите относительный порядок в мозгах — они вам сегодня понадобятся. Ваша помощь потребуется при решении некой неординарного характера задачи.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Сегодня что-то напомнит вам о прошлом и о том, каким были вы несколько лет назад. Это напоминание подскажет вам довольно неожиданное решение для проблемы, которая вас занимает. 

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Сегодня вы сами создадите себе трудности, считая, что должны переделать кучу дел, не прибегая при этом к посторонней помощи. Расслабьтесь, больше половины будет сделано и вовсе без вашего участия.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня предела вашим возможностям вам достичь не удастся. Используйте сие обстоятельство на полную катушку — не прогадаете.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Не теряйте ни минуты. Этот день будет настолько хорош, что подобное занятие будет непростительным расточительством.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Сегодня вам нужно четко знать, кого следует игнорировать, и когда нужно устраниться от происходящего рядом с вами. Аккуратность поможет вам избежать крупного конфликта.

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