Любовний гороскоп на тиждень: Скорпіони опиняться на порозі серйозних змін, а Водоліям дуже пощастить у коханні

Астрологічний любовний прогноз на тиждень для всіх знаків Зодіаку з 18 по 24 жовтня 2021 року

Астрологи дали поради як отримати успіх у протилежної статі або налагодити існуючі відносини. Намагайтеся дотримуватися порад зірок і планет. Вони підкажуть, як зберегти почуття, зміцнити або знайти їх, якщо ви все ще перебуваєте в пошуках другої половинки.

Овен

Овнам зараз краще не шукати любовних пригод і нових знайомств — удача зараз не на вашому боці. Якщо у вас з’явилося відчуття, що партнер зраджує, просто поговоріть з ним відверто.

Телець

Фінансові питання можуть сильно вплинути на любовні відносини. Не забувайте, що це тимчасові труднощі. Не варто вихлюпувати свій негатив на другу половинку.

Близнюки

Якщо ви зустрінете на цьому тижні нову любов, знайте — ця людина вам по долі, і ваш союз, швидше за все, буде щасливим. Якщо зважитеся узаконити ваші стосунки, то можете бути впевненими, що ваша сім’я буде існувати довго.

Рак

Тиждень буде спокійною, і в плані подій, і в емоційній сфері. Насолоджуйтесь суспільством коханої людини і не забувайте хвалити його.

Лев

Тиждень пройде під знаком гарного настрою, якщо ви не дасте дрібним негараздам його зіпсувати. Намагайтеся бачити в тому, що відбувається позитивні сторони.

Діва

Сприятливий період і для нових відносин, і для зміцнення сім’ї. Сімейним Дівам варто приділити увагу другій половинці, це допоможе зробити відносини міцніше.

Терези

Ваги, вам зараз будуть потрапляти дуже ніжні, респектабельні і надійні представники протилежної статі. Якщо ви почнете діяти активно, доглядати або відповідати на залицяння, між вами встановиться міцна любов, яка може перерости в сімейний союз.

Скорпіон

Ви на порозі серйозних змін. Акуратно зважуйте будь-яке своє рішення — багато речей виявляться не тим, чим здаються.

Стрілець

Буде складно знайти баланс між відносинами і роботою. Але варто постаратися, вас чекає приємний сюрприз.

Козеріг

Козерогам зараз найкраще просто триматися за те, що вони мають в любовному житті, шукати нових партнерів зараз зовсім не час. Сімейним Козерогам можна трохи пофліртувати, але не захоплюватися.

Водолій

Водоліям дуже пощастить у коханні, як з уже наявними партнерами, так і з новими. Тільки не намагайтеся гнатися "за двома зайцями".

Риби

Цініть те що маєте. Прагнення до різноманітності може зламати ваші відносини з постійним партнером.