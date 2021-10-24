Поїде дах: 3 найважчих у вихованні дитини за знаком Зодіаку

До таких дітей потрібен особливий підхід

Деяких дітей не сковують правила поведінки в суспільстві. Вони можуть легко влаштувати істерику в магазині або розмалювати паспорт одного з батьків. Однак серед дітей дійсно є важкі чада, на яких багато в чому впливає їх знак Зодіаку.

Овен

Овнам властива надмірна емоційність. Саме вони, в більшості випадків, і влаштовують мамі чи татові істерики, але в майбутньому подібна поведінка зійде нанівець. А поки малюк не виріс, експерти радять бути хитрішими. Їм потрібно допомагати і підказувати, але не контролювати. В цьому випадку Овни спокійніше увійдуть у доросле життя.

Телець

Це найупертіші представники зодіакального кола. Такі діти рвуться зробити все по-своєму без оглядки на поради дорослих і правила поведінки. Астрологи рекомендують виховувати дитину-Тельця таким чином, щоб вона якомога раніше усвідомила відповідальність за свої дії. Якщо ваше чадо відчуває якісь складнощі, не потрібно ставитися до цього халатно, інакше в дорослому житті Телець не навчиться відповідати за свої вчинки.

Водолій

Діти-Водолії влаштовують свої витівки зовсім не від злоби, а від тяги до творчості. Цілком ймовірно, що батьки таких маляток часто ховають важливі документи подалі, інакше вони можуть стати ще одним "альбомом для малювання". Не варто забороняти проявляти свої емоції дитині-Водолію, інакше вона закриється в собі, що призведе до психологічних проблем в майбутньому.

Раніше "Телеграф" писав, представників яких знаків Зодіаку можна сміливо назвати безвідповідальними.