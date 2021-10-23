Названо найбільш безвідповідальні знаки Зодіаку

Ці знаки Зодіаку люблять перекладати відповідальність на інших.

Безвідповідальність — риса, яка час від часу може бути властива всім людям, так само як заздрісність. Однак якщо більшість людей намагаються боротися з цим пороком і успішно його викорінюють, то деякі прямо-таки насолоджуються цією своєю рисою. Саме про них і говорять астрологи, коли називають трійку найбільш безвідповідальних знаків Зодіаку.

Перше місце — Рак

Раки часто дають обіцянки просто для того, щоб поставити галочку і нібито розібратися в якомусь питанні. Проблема полягає у тому, що згодом вони часто забувають про свої обіцянки і підводять людей, яким їх дали. Вирішити це можна простим способом: Раку треба постійно нагадувати про його ж слова. Домогтися результату можна буде, якщо день за днем нагадувати йому про обіцяне.

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Друге місце — Близнюки

Близнюки неймовірно безвідповідальний знак. Представники знака часто можуть обдурити ваші очікування у найостанніший момент і не виконати обіцяне. Вони можуть тижнями виношувати спільні з кимось плани, а потім просто поміняти їх. З цим можна боротися, якщо апелювати до їх совісті і нагадувати про принципи.

Третє місце — Риби

Найчастіше Риби не хочуть працювати і робити щось за розкладом. Саме в цьому полягає їх безвідповідальність. Вони часто намагаються перекласти якісь свої завдання на інших. При цьому Риби щиро не розуміють, за що люди на них потім ображаються.

Раніше "Телеграф" писав, які знаки Зодіаку найчастіше ображаються.