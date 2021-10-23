Укр

Названы самые безответственные знаки Зодиака

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
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Самые безответственные знаки Зодиака Новость обновлена 23 октября 2021, 08:53
Самые безответственные знаки Зодиака

Эти знаки Зодиака любят перекладывать ответственность на других.

Безответственность — черта, которая время от времени может быть присуща всем людям, точно так же как завистливость. Однако если большинство людей стараются бороться с этим пороком и успешно его искореняют, то некоторые прямо-таки наслаждаются этой своей чертой. Именно о них и говорят астрологи, когда называют тройку самых безответственных знаков Зодиака.

Первое место — Рак

Раки зачастую дают обещания просто для того, чтобы поставить галочку и якобы разобраться в каком-то вопросе. Проблема заключается в том, что впоследствии они часто забывают о своих обещаниях и подводят людей, которым их дали. Решить это можно простым способом: Раку надо постоянно напоминать о его же словах. Добиться результата можно будет, если день за днем напоминать ему об обещанном.

Второе место — Близнецы

Близнецы невероятно безответственный знак. Представители знака часто могут обмануть ваши ожидания в самый последний момент и не выполнить обещанное. Они могут неделями вынашивать совместные с кем-то планы, а потом просто поменять их. С этим можно бороться, если взывать к их совести и напоминать о принципах.

Третье место — Рыбы

Чаще всего Рыбы не хотят работать и делать что-то по расписанию. Именно в этом заключается их безответственность. Они часто пытаются переложить какие-то свои задачи на других. При этом Рыбы искренне не понимают, за что люди на них потом обижаются.

Ранее "Телеграф" писал, какие знаки Зодиака самые обидчивые.

Теги:
#Гороскоп #Астролог #Зодиак
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