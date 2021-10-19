Названі знаки Зодіаку, які постійно ображаються

Домогтися прощення Скорпіона практично неможливо.

Деякі люди схильні впиватися своїми образами і ні за що не готові пробачити людину, яка чимось їх образила. Вони намагаються методично вносити всіх неугодних в чорний список, а потім проявити свою підступність і помститися за першої ліпшої нагоди. Астрологи називають три знаки Зодіаку, які ніколи не прощають образ.

1 місце — Скорпіон

О так, Скорпіон по праву носить звання знака Зодіаку, який найчастіше ображається. Він може затаїти смертельну образу навіть на дуже близьку людину через якусь дрібницю і потім роками з нею не розмовляти. Переходити дорогу Скорпіону — дуже погана ідея. Адже він цього не забуде і коли-небудь обов’язково помститься. При цьому помста його буде підступної і витонченою. Цей знак не залишає від свого кривдника живого місця.

2 місце — Рак

Раки дуже емоційні і чуйні особистості. Тому щоб образити їх, навіть не потрібно особливо старатися. Раки гостро реагують на вчинки оточуючих і можуть образитися навіть на те, чого в реальності не було. Просто їм так здалося. При цьому відкрито мститися Раки часто бояться, а ось зробити щось нишком вони цілком здатні. Правда, це не особливо допомагає їм залікувати рани, які ще довго потім кровоточать.

3 місце — Козеріг

Козеріг — один з найбільш мудрих знаків. Дурними образами він не страждає і не засмучується через дрібниці. Але ось якісь серйозні речі, на кшталт зради, він не прощає. Людина, який завдала йому важку образу, перестає існувати для нього назавжди.

Раніше астрологи називали найшкідливіших дружин за знаком Зодіаку.