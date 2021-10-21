Названі найзаздрісніші знаки Зодіаку: хто потрапив у топ-3

Іноді заздрість — корисна якість, адже вона допомагає вам ставати краще.

Ні для кого не секрет, що одним знакам Зодіаку ті чи інші риси характеру притаманні більше, ніж іншим. Наприклад, одних людей чужі успіхи можуть не хвилювати зовсім, а от іншим вони не дають спокійно жити. Сьогодні астрологи назвали трійку найзаздрісніших знаків Зодіаку.

Овен

Овни не завжди показують свою заздрість відкрито, але на ділі навіть успіхи їхніх коханих людей здатні допікти їм. Досягнення інших людей змушують Овнів відчувати себе безпорадними. А ось коли у когось справи йдуть гірше, ніж у них, представники знака відчувають полегшення.

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Лев

Леви твердо переконані у своїй перевазі над іншими. Вони вважають, що найкраща робота, найкращий будинок і найкращі стосунки повинні бути неодмінно у них. Тому коли хтось обходить їх в цих пунктах, вони відчувають роздратування і заздрість.

Скорпіон

Скорпіони також досить заздрісний знак і при цьому вельми агресивний. Їм важко стримувати емоції і вони можуть виливати негатив на предмет своєї заздрості. Однак слід визнати, що Скорпіони заздрять лише тоді, коли відчувають великі труднощі в житті.

Раніше "Телеграф" називав знаки Зодіаку, які постійно ображаються.