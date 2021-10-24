Бізнес-гороскоп на тиждень: Тільцям можна вирушати по магазинах, а Скорпіонів чекає підвищення по службі
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Фінансовий гороскоп на тиждень для всіх знаків Зодіаку з 25 по 31 жовтня 2021 року
Щоб ваше становище у фінансовій сфері на цьому тижні покращився, намагайтеся прислухатися до порад астрологів.
Овен
Постарайтеся не захоплюватися оформленням кредитних карт в різних банках.
Телець
Фінансове становище досить стабільно, тому можете спокійно відправлятися по магазинах.
Близнюки
Представників знака чекає додатковий прибуток.
Рак
Ви зможете проявити себе з кращого боку на новій роботі. Начальство вами явно досить.
Лев
Вас чекають вдалі справи, пов’язані з нерухомістю.
Діва
Зосередьтеся перед рішучим і успішним стрибком вгору по кар’єрних сходах.
Терези
На роботі можуть виникнути проблеми і непорозуміння. Не переживайте, до кінця тижня все налагодиться.
Скорпіон
Вас чекає підвищення по службі і великий прибуток.
Стрілець
Цей тиждень буде досить динамічною і напруженою. Готуйтеся розбиратися з невідкладними справами.
Козеріг
Вас чекають невеликі грошові надходження з додаткового джерела доходів.
Водолій
На роботі можливо напруга і постановка важких цілей. Не сперечайтеся з начальством.
Риби
Фінанси — співають романси, так що зараз не час для великих покупок.
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