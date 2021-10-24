Бізнес-гороскоп на тиждень: Тільцям можна вирушати по магазинах, а Скорпіонів чекає підвищення по службі

Фінансовий гороскоп на тиждень для всіх знаків Зодіаку з 25 по 31 жовтня 2021 року

Щоб ваше становище у фінансовій сфері на цьому тижні покращився, намагайтеся прислухатися до порад астрологів.

Овен

Постарайтеся не захоплюватися оформленням кредитних карт в різних банках.

Телець

Фінансове становище досить стабільно, тому можете спокійно відправлятися по магазинах.

Близнюки

Представників знака чекає додатковий прибуток.

Рак

Ви зможете проявити себе з кращого боку на новій роботі. Начальство вами явно досить.

Лев

Вас чекають вдалі справи, пов’язані з нерухомістю.

Діва

Зосередьтеся перед рішучим і успішним стрибком вгору по кар’єрних сходах.

Терези

На роботі можуть виникнути проблеми і непорозуміння. Не переживайте, до кінця тижня все налагодиться.

Скорпіон

Вас чекає підвищення по службі і великий прибуток.

Стрілець

Цей тиждень буде досить динамічною і напруженою. Готуйтеся розбиратися з невідкладними справами.

Козеріг

Вас чекають невеликі грошові надходження з додаткового джерела доходів.

Водолій

На роботі можливо напруга і постановка важких цілей. Не сперечайтеся з начальством.

Риби

Фінанси — співають романси, так що зараз не час для великих покупок.