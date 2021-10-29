Гороскоп на 29 жовтня: Стрільцям не варто соромитися своїх бажань, а Водоліям — вплутуватися в авантюри

Астрологічний прогноз цієї п’ятниці

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 29 жовтня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні важливими якостями, що супроводжують будь-який успіх, будуть організованість та самодисципліна. Так Овни спростять ситуацію, що склалася в житті.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Зірки і планети цієї п’ятниці не в дусі, тому навіть найзлагодженіші плани будуть давати збій. Тільцям варто сьогодні навчитися забувати про погане.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Черпати енергію сьогодні варто від творчої діяльності. Займіться малюванням, твором або музикою.

Рак (22 червня — 22 липня)

Хороший день для спілкування із близькими, налагодження конфліктів.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Експерти радять цього дня зробити акцент на виконанні першочергових завдань. Будьте уважні до дрібниць.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Не варто відхилятися від стандартного розпорядку дня. Основу успіху становитиме обачність.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Сприятливий час для отримання нових знань. У вас буде більше фізичних сил, тому можна сміливо займатися спортом.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Хороший день для обміну новинами та нестандартними ідеями. Більше спілкуйтеся з людьми — через розмови прийде підказка згори.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Сьогодні займіться речами, які любите. Своїх бажань соромитися не варто.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Зірки та планети допоможуть із вирішенням завдань, які давно не зрушувалися з мертвого місця. Не соромтеся просити допомоги або поради у близьких людей.

Водолій (2 0 січня — 19 лютого)

Цієї п’ятниці варто задуматися про майбутнє. Перестаньте налаштовувати себе на негатив і не вплутуйтесь в авантюру.

Риби (20 лютого — 20 березня)

У роботі успіх дістанеться людям цілеспрямованим та націленим на результат. Хороший день для нових знайомств та побачень.