Гороскоп на 29 октября: Стрельцам не стоит стесняться своих желаний, а Водолеям - ввязываться в авантюры

Астрологический прогноз на эту пятницу

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 октября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня важными качествами, сопутствующие любому успеху, будут организованность и самодисциплина. Так Овны упростят сложившеюся ситуацию в жизни.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Звезды и планеты в эту пятницу не в духе, поэтому даже самые слаженные планы будут давать сбой. Тельцам стоит сегодня научиться забывать о плохом.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Черпать энергию сегодня стоит от творческой деятельности. Займитесь рисованием, сочинительством или музыкой.

Рак (22 июня — 22 июля)

Хороший день для общения с близкими, налаживания конфликтов.

Лев (23 июля — 23 августа)

Эксперты советуют в этот день сделать акцент на выполнении первостепенных задач. Будьте внимательны к мелочам.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Не стоит отклоняться от стандартного распорядка дня. Основу успеха будет составлять осмотрительность.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Благоприятное время для получения новых знаний. У вас будет больше физических сил, так что можно смело заниматься спортом.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Хороший день для обмена новостями и нестандартными идеями. Больше общайтесь с людьми — через разговоры придет подсказка свыше.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Сегодня займитесь вещами, которые любите. Своих желаний стесняться не стоит.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Звезды и планеты помогут с решением задач, которые давно не сдвигались с мертвого места. Не стесняйтесь просить помощи или совета у близких людей.

Водолей (20 января — 19 февраля)

В эту пятницу стоит задуматься о будущем. Перестаньте настраивать себя на негатив и не ввязывайтесь в авантюры.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

В работе успех достанется людям целеустремленным и нацеленных на результат. Хороший день для новых знакомств и свиданий.