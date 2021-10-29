Гороскоп на 29 октября: Стрельцам не стоит стесняться своих желаний, а Водолеям - ввязываться в авантюры
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Астрологический прогноз на эту пятницу
"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 октября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Сегодня важными качествами, сопутствующие любому успеху, будут организованность и самодисциплина. Так Овны упростят сложившеюся ситуацию в жизни.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Звезды и планеты в эту пятницу не в духе, поэтому даже самые слаженные планы будут давать сбой. Тельцам стоит сегодня научиться забывать о плохом.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Черпать энергию сегодня стоит от творческой деятельности. Займитесь рисованием, сочинительством или музыкой.
Рак (22 июня — 22 июля)
Хороший день для общения с близкими, налаживания конфликтов.
Лев (23 июля — 23 августа)
Эксперты советуют в этот день сделать акцент на выполнении первостепенных задач. Будьте внимательны к мелочам.
Дева (24 августа — 23 сентября)
Не стоит отклоняться от стандартного распорядка дня. Основу успеха будет составлять осмотрительность.
Весы (24 сентября — 23 октября)
Благоприятное время для получения новых знаний. У вас будет больше физических сил, так что можно смело заниматься спортом.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Хороший день для обмена новостями и нестандартными идеями. Больше общайтесь с людьми — через разговоры придет подсказка свыше.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Сегодня займитесь вещами, которые любите. Своих желаний стесняться не стоит.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Звезды и планеты помогут с решением задач, которые давно не сдвигались с мертвого места. Не стесняйтесь просить помощи или совета у близких людей.
Водолей (20 января — 19 февраля)
В эту пятницу стоит задуматься о будущем. Перестаньте настраивать себя на негатив и не ввязывайтесь в авантюры.
Рыбы (20 февраля — 20 марта)
В работе успех достанется людям целеустремленным и нацеленных на результат. Хороший день для новых знакомств и свиданий.
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