Залишаються в дівках: представниці трьох знаків Зодіаку, з якими рідко одружуються

Щоб стати дружиною, мало бути красивою та хорошою господинею

Чому одні дівчата втомлюються від уваги численних залицяльників, а інші страждають від самотності? Причиною невдач в особистому житті може стати знак Зодіаку, під якими народилися представниці прекрасної статі.

Астрологи розповіли, які представниці гороскопу найчастіше не одружуються.

1 місце — Діва

Від бездоганних мадам чоловіки рятуються втечею, тому що відповідати їх високим критеріям дуже складно. Представниці цього знаку Зодіака мріють отримати в чоловіки благородного лицаря без недоліків, і знайшовши такого претендента, все одно знаходять, до чого причепитися.

2 місце — Близнюки

Близнюки, за своєю натурою, рідко відчувають до когось серйозні почуття, і здебільшого думають лише про власну вигоду. З представниць вітряного знаку рідко виходять найдбайливіші господині та берегині сімейного вогнища, тому їх не поспішають кликати під вінець.

3 місце — Скорпіони

Працьовиті та гарні господині, але дуже корисливі. Рідко йдуть на компроміс із чоловіком і їм буває важко прийняти його думку. Намагаються бути главою сім’ї, обділивши тим самим другу половинку, тому чоловіки намагаються уникати таких жінок.

Раніше астрологи розповіли, представникам яких знаків Зодіаку пощастить у коханні в останньому місяці осені.