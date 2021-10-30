Рус

Залишаються в дівках: представниці трьох знаків Зодіаку, з якими рідко одружуються

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
706
Названі знаки Зодіаку, представниць яких не беруть за дружину Новина оновлена 30 жовтня 2021, 12:47
Названі знаки Зодіаку, представниць яких не беруть за дружину

Щоб стати дружиною, мало бути красивою та хорошою господинею

Чому одні дівчата втомлюються від уваги численних залицяльників, а інші страждають від самотності? Причиною невдач в особистому житті може стати знак Зодіаку, під якими народилися представниці прекрасної статі.

Астрологи розповіли, які представниці гороскопу найчастіше не одружуються.

1 місце — Діва

Від бездоганних мадам чоловіки рятуються втечею, тому що відповідати їх високим критеріям дуже складно. Представниці цього знаку Зодіака мріють отримати в чоловіки благородного лицаря без недоліків, і знайшовши такого претендента, все одно знаходять, до чого причепитися.

2 місце — Близнюки

Близнюки, за своєю натурою, рідко відчувають до когось серйозні почуття, і здебільшого думають лише про власну вигоду. З представниць вітряного знаку рідко виходять найдбайливіші господині та берегині сімейного вогнища, тому їх не поспішають кликати під вінець.

3 місце — Скорпіони

Працьовиті та гарні господині, але дуже корисливі. Рідко йдуть на компроміс із чоловіком і їм буває важко прийняти його думку. Намагаються бути главою сім’ї, обділивши тим самим другу половинку, тому чоловіки намагаються уникати таких жінок.

Раніше астрологи розповіли, представникам яких знаків Зодіаку пощастить у коханні в останньому місяці осені.

Теги:
#Гороскоп #Знаки зодіаку #Астрологія
Георгій Тука
В регіонах
Росія не забере ОРДЛО, бо має інші плани щодо України, — Георгій Тука
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Георгій Тука
Росія не забере ОРДЛО, бо має інші плани щодо України, — Георгій Тука
Дата публікації
Категорія
Коронавірус.
Одужань все менше: в Україні зменшується кількість людей, які перемагають COVID
Дата публікації
Категорія
Зростання тарифів та карантин — головні нововведення листопада
Зростання тарифів, карантин та нові ПДР – що зміниться в Україні з 1 листопада
Дата публікації
Категорія
Імовірні союзники на майбутніх парламентських виборах
Єрмак готує Банкову до нових виборів: знайшли роль для Притули й навіть для Тягнибока
Дата публікації
Категорія
Адвокатом потерпілої у справі про ДТП у Харкові став Ігор Черняк
"Потерпілі вимагатимуть максимальне покарання": адвокат доньки загиблого у ДТП із Колею Харківським