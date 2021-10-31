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Обіцяти — не означає одружитися: знаки зодіаку чоловіків, які вважають за краще бути неодруженими

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Чоловіки, які люблять свою свободу Новина оновлена 31 жовтня 2021, 12:23
Чоловіки, які люблять свою свободу

Ці чоловіки всіма способами уникають весілля.

Поки всі подруги "вискакують" одна за одною заміж, ти запитуєш чому твій коханий не поспішає робити тобі заповітну пропозицію? Можливо, причина полягає в тому, що вашим чоловіком опікується знак Зодіаку, який не поспішає до РАЦСу.

Астрологи розповіли, хто із представників зодіакального кола найчастіше залишаються у холостяках.

Леви

Чоловіки-Леви досить розбірливі у коханні. Їм потрібно "нагулятися", щоб усвідомити, що таки настав час. Лев поведе свою обраницю під вінець тільки тоді, коли буде впевнений в ній. Астрологи відзначають, що представники знаку дозрівають до сім’ї ближче до 40 років.

Стрілець

Представники цього знаку до останнього "тримаються" за свою свободу і не люблять обмежень. Вони обходять РАЦС стороною навіть у досить зрілому віці. Чоловіки-стрільці будуть вірні своїй коханій, але заміж кликати її поспішати не будуть. Представники знака підуть до вівтаря в крайньому випадку або ж з тією жінкою, яка повністю прийме їхні погляди.

Водолій

Чоловіки-Водолії також дуже цінують свою свободу і не прагнуть вступати в офіційний шлюб. Для них це табу. Якщо Водолії і підуть РАЦС, то через народження дитини, або щоб не втратити кохану. Водолій навряд чи одружується раніше 30-ти.

Раніше астрологи розповіли, представникам яких знаків Зодіаку пощастить у коханні в останньому місяці осені.

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#Гороскоп #Знаки зодіаку
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