Самолюбні та тиранічні: названо найгірших дружин за знаком Зодіаку

Ці жінки звикли думати про себе та не звертати увагу на партнера.

Те, що представники деяких знаків Зодіаку не створені для шлюбу, зовсім не робить їх поганими людьми. Просто деяким із них уживатися з партнерами складніше через важкий характер. Ми вже розповідали вам про знаки Зодіаку, на яких рідко одружуються, а тепер астрологи називають знаки Зодіаку, під якими народжуються найгірші дружини.

Овен

Овни дуже волелюбні. Представниці цього знака не здатні на компроміси. У них дуже сильний і вольовий харакер, через що вони часто пригнічують свою другу половинку. При цьому з Овнів виходять чудові мами, і стосунки з дітьми у них прекрасні.

Телець

Тільці завжди дбають насамперед про свій комфорт. Щастя інших — для них діло десяте. Саме тому з них виходять не найкращі дружини. Тільці — найскладніші жінки, з якими дуже важко налагодити контакт. Вони просто не вміють слухати партнера у стосунках.

Діва

Жінки-Діви – це тирани, які схиблені на ідеальності у всьому. Вони педантично вишукуватимуть у свого партнера недоліки та повідомлятимуть про них йому. Діви самодостатні і завжди роблять все так, як хочеться їм.

Раніше "Телеграф" розповідав, яким знакам Зодіаку пощастить у коханні у листопаді.