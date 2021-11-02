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Дівчата, бережіться: три знаки Зодіаку, з яких виходять погані чоловіки

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Гороскоп найгірших чоловіків Новина оновлена 02 листопада 2021, 14:46
Гороскоп найгірших чоловіків

Астрологи не радять зв’язуватися із чоловіками цих знаків Зодіаку.

Якщо є такі представниці знаків Зодіаку, які не стануть ідеальними дружинами, значить серед зодіакального кола є і представники сильної статі, з яких виходять погані чоловіки.

Перш ніж вийти заміж з представником одного з цих знаків Зодіаку, астрологи радять дуже добре подумати: з ними краще не заводити серйозних стосунків.

Овни

Вони зачарують вас на першому побаченні, але знайте це просто гарні казки та пилюка в очі. Практично відразу після весілля готуйтеся до того, що ідеальний Овен перетвориться на грубого та нахабного незнайомця. Овни вперті і сперечатися з ними марно.

Леви

Леви в цьому світі люблять лише себе. Астрологи зазначають, що представники цього знака не створені для стосунків. Їхня ідеальна жінка повинна постійно повинні обсипати їх компліментами, постійно слухати і нізащо не перебивати. Мало того, готуйтеся постійно слухати критику від Львова.

Водолії

Водолії – жахливі власники. Якщо ви вирішили пов’язати свою долю з представниками цього знака, то готуйтеся відмовитися від друзів та подруг, і готуйтеся до різних обмежень. Також, для Водоліїв зрада – це норма.

Раніше "Телеграф" розповідав, яким знакам Зодіаку пощастить у коханні у листопаді.

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