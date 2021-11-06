Гороскоп на 6 листопада: Скорпіонам варто розслабитися, а Дівам потрібно провести день з користю

Астрологічний прогноз цієї суботи.

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 6 листопада, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Організуйте генеральне прибирання, позбавтеся від мотлоху, приготуйте щось смачненьке на вечерю — господарські клопоти будуть на радість.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Не піддавайтеся лестощів і не втрачайте голову від гарних компліментів.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Відмінний день для налагодження відносин з колегами.

Рак (22 червня — 22 липня)

Намагайтеся розподілити час так, щоб його вистачило і на домашні справи, і на спілкування з близькими людьми.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Сьогодні на вас чекає хороший і насичений день. Намагайтеся провести його максимально легко і невимушено.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

6 листопада – день, який потрібно провести з користю.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Зірки рекомендують присвятити цей день налагодженню внутрішньосімейних стосунків.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Не перестарайтеся із навантаженням, інакше потім доведеться довго відновлювати своє здоров’я. Зробіть сьогоднішній день — днем веселощів та розслаблення.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Проведіть вечір у компанії своєї коханої людини: влаштуйте їй романтичний сюрприз і просто спонукайте удвох.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

День пройде вдало, якщо ви ретельно продумуватимете кожен свій крок і кожне своє слово.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Намагайтеся правильно розподілити час, щоб його вистачало і на справи, і на відпочинок.

Риби (20 лютого — 20 березня)

6 листопада присвятіть улюбленому хобі. А вечір проведіть у компанії своєї родини. Побалуйте своїх рідних увагою.