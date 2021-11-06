Гороскоп на 6 листопада: Скорпіонам варто розслабитися, а Дівам потрібно провести день з користю
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Астрологічний прогноз цієї суботи.
"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 6 листопада, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.
Овен (21 березня — 20 квітня)
Організуйте генеральне прибирання, позбавтеся від мотлоху, приготуйте щось смачненьке на вечерю — господарські клопоти будуть на радість.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Не піддавайтеся лестощів і не втрачайте голову від гарних компліментів.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Відмінний день для налагодження відносин з колегами.
Рак (22 червня — 22 липня)
Намагайтеся розподілити час так, щоб його вистачило і на домашні справи, і на спілкування з близькими людьми.
Лев (23 липня — 23 серпня)
Сьогодні на вас чекає хороший і насичений день. Намагайтеся провести його максимально легко і невимушено.
Діва (24 серпня — 23 вересня)
6 листопада – день, який потрібно провести з користю.
Терези (24 вересня — 23 жовтня)
Зірки рекомендують присвятити цей день налагодженню внутрішньосімейних стосунків.
Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)
Не перестарайтеся із навантаженням, інакше потім доведеться довго відновлювати своє здоров’я. Зробіть сьогоднішній день — днем веселощів та розслаблення.
Стрілець (23 листопада — 21 грудня)
Проведіть вечір у компанії своєї коханої людини: влаштуйте їй романтичний сюрприз і просто спонукайте удвох.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
День пройде вдало, якщо ви ретельно продумуватимете кожен свій крок і кожне своє слово.
Водолій (20 січня — 19 лютого)
Намагайтеся правильно розподілити час, щоб його вистачало і на справи, і на відпочинок.
Риби (20 лютого — 20 березня)
6 листопада присвятіть улюбленому хобі. А вечір проведіть у компанії своєї родини. Побалуйте своїх рідних увагою.
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