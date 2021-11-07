Гороскоп на 7 листопада: у Стрільців гарний час для поїздок, у Тельців – для занять спортом
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 457
Астрологічний прогноз цієї неділі
"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 7 листопада, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.
Овен (21 березня — 20 квітня)
Нічні світила та планети припасли для вас сьогодні багато приємного. Ваше життя може кардинально змінитися на краще.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Гарний час для відвідування культурних заходів, занять спортом, прогулянки на свіжому повітрі. Імовірна зустріч із людиною, яка в майбутньому принесе з собою приємні зміни в житті.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Сприятливий день для встановлення контакту з авторитетною людиною. Так вдасться знайти інформацію, яка проллє світло ясності на заплутані справи.
Рак (22 червня — 22 липня)
Потрібно стати трохи впевненішими, щоб стати успішнішими і результативнішими за оточуючих. Любовну сферу краще сьогодні зробити другорядною.
Лев (23 липня — 23 серпня)
Експерти не рекомендують робити дорогих покупок. Другу половину дня варто провести з сім’єю та близькими людьми.
Діва (24 серпня — 23 вересня)
Ідеальний шанс справити найкраще враження на нових знайомих.
Терези (24 вересня — 23 жовтня)
Сьогодні варто приділити увагу духовному та фізичному здоров’ю. Профілактика позитивно позначиться на організмі.
Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)
Сьогодні варто приділити час спілкуванню з приємними людьми та розвагам. Також сприятлива фізична активність та заняття спортом.
Стрілець (23 листопада — 21 грудня)
Вдалий час для поїздок в інші міста та країни, відрядження. Сьогодні можливий кар’єрний ріст.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Упорядкуйте робоче місце. Сьогодні не варто переключатись на нові проекти, не завершивши старі.
Водолій (20 січня — 19 лютого)
Гарний день для сфери любові. На роботі будьте уважні до деталей.
Риби (20 лютого — 20 березня)
Це сприятливий день, щоб закріпити результат, досягнутий раніше.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-