Гороскоп на 7 листопада: у Стрільців гарний час для поїздок, у Тельців – для занять спортом

Астрологічний прогноз цієї неділі

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 7 листопада, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Нічні світила та планети припасли для вас сьогодні багато приємного. Ваше життя може кардинально змінитися на краще.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Гарний час для відвідування культурних заходів, занять спортом, прогулянки на свіжому повітрі. Імовірна зустріч із людиною, яка в майбутньому принесе з собою приємні зміни в житті.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Сприятливий день для встановлення контакту з авторитетною людиною. Так вдасться знайти інформацію, яка проллє світло ясності на заплутані справи.

Рак (22 червня — 22 липня)

Потрібно стати трохи впевненішими, щоб стати успішнішими і результативнішими за оточуючих. Любовну сферу краще сьогодні зробити другорядною.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Експерти не рекомендують робити дорогих покупок. Другу половину дня варто провести з сім’єю та близькими людьми.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Ідеальний шанс справити найкраще враження на нових знайомих.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Сьогодні варто приділити увагу духовному та фізичному здоров’ю. Профілактика позитивно позначиться на організмі.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Сьогодні варто приділити час спілкуванню з приємними людьми та розвагам. Також сприятлива фізична активність та заняття спортом.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Вдалий час для поїздок в інші міста та країни, відрядження. Сьогодні можливий кар’єрний ріст.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Упорядкуйте робоче місце. Сьогодні не варто переключатись на нові проекти, не завершивши старі.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Гарний день для сфери любові. На роботі будьте уважні до деталей.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Це сприятливий день, щоб закріпити результат, досягнутий раніше.