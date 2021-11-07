Хто закохається наприкінці року: названо трійку щасливчиків за знаком Зодіаку
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 234
Цим знакам належить зустріти когось, хто круто змінить їхнє життя
Астрологи назвали три знаки Зодіаку, яким пощастить на любовній ниві у грудні 2021 року. Самотні представники цих знаків зможуть зустріти свою другу половинку без проблем. Варто пам’ятати, що є такі знаки Зодіаку, на яких рідко одружуються, а є такі, яких і силою не затягнеш до РАГСу.
Овен
Протягом першого зимового місяця у Овнів з’явиться багато можливостей не лише у робочій сфері, а й амурній. Однак одне відомо точно: ви не зустрінете Новий Рік на самоті. Якщо вам подобається один з вогненних знаків (Овен, Лев, Стрілець), зараз саме час продемонструвати свої почуття.
Лев
Левів чекає багато удачі у романтичних справах, особливо це стосується жінок. Саме випадкова зустріч змінить ваше життя.
Скорпіон
До середини грудня у вас буде декілька можливостей вступити у відносини з людиною, яка вам сподобалася. Також, якщо плануєте відновити стосунки з колишнім коханим/колишньою коханою, то саме в першому місяці зими у вас з’явиться шанс це зробити.
Раніше астрологи розповіли, кому із знаків Зодіаку пощастить стати батьками в наступному році.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-