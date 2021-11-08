Гороскоп на 8 листопада: Дівам не варто пускати справи на самоплив, а Стрільцям потрібно виявити індивідуальність

Астрологічний прогноз цього понеділка

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 8 листопада, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Чудовий день для допомоги близьким, друзям та колегам. Егоїзм цього понеділка до добра не доведе, але й про свої потреби забувати не потрібно.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Сьогодні у вас може з’явитися бажання побути на самоті незважаючи на те, що вашим друзям може знадобитися допомога. Варто цього дня прислухатися до рекомендацій близьких.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Людей із чуйним серцем сьогодні як ніколи варто поважати та цінувати. Друга половина дня ідеально підходить для шопінгу.

Рак (22 червня — 22 липня)

Цього понеділка варто докладати зусиль до вирішення нагальних проблем. Розмови до душі з рідними допоможуть підняти самооцінку.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Хороший день для домашніх справ. Генеральне прибирання не обов’язкове, але навести лад варто. Сьогодні можна одягнутися у щось яскраве, щоб залучити успіх.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Астрологи рекомендують не чекати біля моря погоди, а діяти. Пускати справи на самоплив астрологи не радять.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Сьогодні необхідно взяти все у свої руки. Одне зусилля волі може кардинально змінити життя на краще.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Фінансова та ділова сфери сьогодні найважливіші. Постарайтеся цього понеділка уникати надмірної самокритики.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Нічні світила та планети пропонують знайти сьогодні те, що виявить вашу індивідуальність. Це може бути улюблене хобі чи робочий проект. Так ви піднімете свою самооцінку, завдяки якій досягнете чимало висот.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Нічні світила і планети не рекомендують сьогодні квапити події: до будь-якої справи треба братися без метушні. Є ймовірність припуститися помилки, так що будьте уважні до дрібниць.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Ідеальний день для творчих проектів та навчання. Скористайтеся своєю інтуїцією – сьогодні вона буде загострена як ніколи.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Сьогодні варто приділити час та увагу своїм друзям, другій половинці. Якщо ви самотні, побудьте поряд із родичами: так ви зарядитеся позитивною енергією для побудови подальших планів.