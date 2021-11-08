Гороскоп на 8 ноября: Девам не стоит пускать дела на самотек, а Стрельцам нужно проявить индивидуальность

Астрологический прогноз на этот понедельник

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 ноября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Замечательный день для помощи близким, друзьям и коллегам. Эгоизм в этот понедельник до добра не доведет, но и о своих потребностях забывать не нужно.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Сегодня у вас может появиться желание побыть в уединении несмотря на то, что вашим друзьям может потребоваться помощь. Стоит в этот день прислушиваться к рекомендациям близких.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Людей с отзывчивым сердцем сегодня как никогда стоит уважать и ценить. Вторая половина дня идеально подходит для шопинга.

Рак (22 июня — 22 июля)

В этот понедельник стоит прилагать больше усилий к решению насущных проблем. Разговоры по душам с родными помогут поднять самооценку.

Лев (23 июля — 23 августа)

Хороший день для домашних дел. Генеральная уборка не обязательна, но навести порядок стоит. Сегодня можно одеться во что-то яркое, чтобы привлечь удачу.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Астрологи рекомендуют не ждать у моря погоды, а действовать. Пускать дела на самотек астрологи не советуют.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Сегодня необходимо взять все в свои руки. Одно усилие воли может кардинально изменить жизнь к лучшему.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Финансовая и деловая сферы сегодня самые важные. Постарайтесь в этот понедельник избегать чрезмерной самокритики.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Ночные светила и планеты предлагают найти сегодня то, что проявит вашу индивидуальность. Это может быть любимое хобби или рабочий проект. Так вы поднимите свою самооценку, благодаря которой достигнете немало высот.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Ночные светила и планеты не рекомендуют сегодня торопить события: к любому делу нужно приступать без суету. Есть вероятность допустить ошибку, так что будьте внимательны к мелочам.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Идеальный день для творческих проектов и обучения. Воспользуйтесь своей интуицией — сегодня она будет обострена как никогда.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Сегодня стоит уделить время и внимание своим друзьям, второй половинке. Если вы одиноки, побудьте рядом с родственниками: так вы зарядитесь позитивной энергией для построения дальнейших планов.