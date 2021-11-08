Гороскоп на 8 ноября: Девам не стоит пускать дела на самотек, а Стрельцам нужно проявить индивидуальность
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Астрологический прогноз на этот понедельник
"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 ноября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Замечательный день для помощи близким, друзьям и коллегам. Эгоизм в этот понедельник до добра не доведет, но и о своих потребностях забывать не нужно.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Сегодня у вас может появиться желание побыть в уединении несмотря на то, что вашим друзьям может потребоваться помощь. Стоит в этот день прислушиваться к рекомендациям близких.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Людей с отзывчивым сердцем сегодня как никогда стоит уважать и ценить. Вторая половина дня идеально подходит для шопинга.
Рак (22 июня — 22 июля)
В этот понедельник стоит прилагать больше усилий к решению насущных проблем. Разговоры по душам с родными помогут поднять самооценку.
Лев (23 июля — 23 августа)
Хороший день для домашних дел. Генеральная уборка не обязательна, но навести порядок стоит. Сегодня можно одеться во что-то яркое, чтобы привлечь удачу.
Дева (24 августа — 23 сентября)
Астрологи рекомендуют не ждать у моря погоды, а действовать. Пускать дела на самотек астрологи не советуют.
Весы (24 сентября — 23 октября)
Сегодня необходимо взять все в свои руки. Одно усилие воли может кардинально изменить жизнь к лучшему.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Финансовая и деловая сферы сегодня самые важные. Постарайтесь в этот понедельник избегать чрезмерной самокритики.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Ночные светила и планеты предлагают найти сегодня то, что проявит вашу индивидуальность. Это может быть любимое хобби или рабочий проект. Так вы поднимите свою самооценку, благодаря которой достигнете немало высот.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Ночные светила и планеты не рекомендуют сегодня торопить события: к любому делу нужно приступать без суету. Есть вероятность допустить ошибку, так что будьте внимательны к мелочам.
Водолей (20 января — 19 февраля)
Идеальный день для творческих проектов и обучения. Воспользуйтесь своей интуицией — сегодня она будет обострена как никогда.
Рыбы (20 февраля — 20 марта)
Сегодня стоит уделить время и внимание своим друзьям, второй половинке. Если вы одиноки, побудьте рядом с родственниками: так вы зарядитесь позитивной энергией для построения дальнейших планов.
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