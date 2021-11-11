Гороскоп на 11 листопада: На Скорпіонів чекає плідний день, а Близнюків — корисні знайомства

Астрологічний прогноз цього четверга.

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11 листопада, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.

Джерело: astro7.ru

Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні день вирішення важливих завдань, що стосуються фінансової сфери. Виявіть пильність і не довіряйте малознайомим партнерам.

Телець (21 квітня — 21 травня)

День ідеальний для будь-якої професійної діяльності. Прислухайтеся до думки керівництва та утримайтеся від ризикованих авантюр.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Готуйтеся впустити у своє життя щось нове. Сьогодні той день, коли ви зможете урізноманітнити своє життя — знайти нову роботу чи завести корисні знайомства.

Рак (22 червня — 22 липня)

День критики та нотації від знайомих. Не всі будуть у захваті від ваших дій. Зірки радять не звертати на це уваги та чинити так, як хочеться.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Присвятіть день благоустрою житла – сьогодні ви зможете реалізувати цікаві ідеї та незвичайні задуми.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Гарний день, але сьогодні ви можете зіткнутися з проблемами минулого. Постарайтеся одразу їх вирішити.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Пам’ятаєте закон бумеранга? Постарайтеся сьогодні провести свій день так, щоб вам потім не прилетіло — робіть добрі справи і будьте справедливими.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

На представників знака чекає напружений, але плідний день. Сьогодні вам вдасться досягти взаєморозуміння з партнерами.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Зверніть увагу на своїх колег та партнерів. Уважно вивчіть їх та розберіться, хто з них гідний довіри, а від кого краще триматися якомога далі. Не ігноруйте підказки своєї інтуїції.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Сьогодні як ніколи потрібно довіряти своєму чуття і не варто робити вчинків, за які може бути соромно.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

День ідеальний для байдикування. Але лінуйтеся краще з користю — проведіть час із приємними людьми, відвідайте цікаві заходи, влаштуйте веселі посиденьки.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Намагайтеся бути скромнішими і не вихваляйтеся своїми успіхами та досягненнями — ваша репутація опиниться під загрозою.