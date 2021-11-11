Гороскоп на 11 ноября: Скорпионов ждет плодотворный день, а Близнецов - полезные знакомства

Астрологический прогноз на этот четверг.

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 11 ноября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Источник: astro7.ru

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня день решений важных задачи, касающиеся финансовой сферы. Проявите бдительность и не доверяйте малознакомым партнерам.

Телец (21 апреля — 21 мая)

День идеален для любой профессиональной деятельности. Прислушивайтесь к мнению руководства и воздержитесь от рискованных авантюр.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Готовьтесь впустить в свою жизнь что-то новое. Сегодня тот день, когда вы сможете разнообразить свою жизнь — найти новую работу, или завести полезные знакомства.

Рак (22 июня — 22 июля)

День критики и нотации от знакомых. Не все будут в восторге от ваших действий. Звезды советуют не обращать на это внимания и поступать так, как хочется.

Лев (23 июля — 23 августа)

Посвятите день благоустройству жилья — сегодня вы сможете реализовать интересные идеи и необычные задумки.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Хороший день, но сегодня вы можете столкнуться с проблемами из прошлого. Постарайтесь сразу их решить.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Помните о законе бумеранга? Постарайтесь сегодня провести свой день так, чтобы вам потом не прилетело — совершайте добрые дела и будьте справедливыми.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Представителей знака ждет напряженный, но плодотворный день. Сегодня у вас получится достичь взаимопонимания с партнерами.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Обратите внимание на своих коллег и партнеров. Внимательно изучите их и разберитесь, кто из них достоин доверия, а от кого лучше держаться подальше. Не игнорируйте подсказки своей интуиции.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня как никогда нужно доверять своему чутью и не стоит совершать поступков, за которые может быть стыдно.

Водолей (20 января — 19 февраля)

День идеальный для ничегонеделания. Но ленится лучше с пользой — проведите время с приятными людьми, посетите интересные мероприятия, устройте веселые посиделки.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Старайтесь быть скромнее и не хвастайтесь своими успехами и достижениями — ваша репутация окажется под угрозой.