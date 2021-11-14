Гороскоп на 14 листопада: у Раків гарний день для флірту, а Дівам зараз не час відпочивати

Астрологічний прогноз цієї неділі

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 14 листопада, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.

Джерело: dailyhoro.ru

Овен (21 березня — 20 квітня)

Експерти рекомендують сфокусуватися сьогодні на найважливіших справах. Варто приділити увагу другій половинці, друзям, родичам. Пам’ятайте, що всі вони заслуговують на ваше розуміння.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Цієї неділі зірки рекомендують прислухатися до власної інтуїції, підказки якої допоможуть уникнути прикрих помилок.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Гарний день для афірмацій. Позитивні твердження допоможуть налаштуватися на успіх. Також експерти рекомендують довіритись внутрішньому голосу.

Рак (22 червня — 22 липня)

Сприятливий день для шопінгу, спілкування та нових знайомств. В амурній сфері гарний час для флірту та прояву ініціативи.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Лінь і прокрастинація – головні вороги цього дня. Щоб досягти успіху, потрібно багато працювати, а не не діяти.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Протягом дня на вас чекає приємний візит старого знайомого. Астрологи наголошують, що зараз не час відпочивати.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Допомога оточуючим добре вплине на успіх і енергетику. Якщо будуть конфлікти, краще виявити гнучкість.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Сьогодні треба робити все швидко, але якісно. Астрологи попереджають: цієї неділі немає необхідності ризикувати заради грошей.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Нічні світила та планети в дисонансі, тому не варто дивуватися конфронтаціям, суперечкам та сваркам. Експерти рекомендують займатися будь-якою справою самостійно.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Козерогам астрологи радять ставитись до роботи дуже відповідально. Особливу увагу варто приділити снам — цієї неділі вони мають пророчий характер.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Не варто економити сьогодні на грошах, а ось час стане найважливішим ресурсом. Тому витрачати його потрібно з розумом.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Зірки рекомендують піти з головою у справи. Також не варто сьогодні піддаватися на провокації, інакше опинитеся у програші.