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Гороскоп на 14 ноября: у Раков хороший день для флирта, а Девам сейчас не время отдыхать

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Гороскоп на 14 ноября 2021 год
Гороскоп на 14 ноября 2021 год

Астрологический прогноз на это воскресенье

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 14 ноября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Источник: dailyhoro.ru

Овен (21 марта — 20 апреля)

Эксперты рекомендуют сфокусироваться сегодня на самых важных делах. Стоить уделить внимание второй половинке, друзьям, родственникам. Стоить помнить, что все они заслуживают вашего понимания.

Телец (21 апреля — 21 мая)

В это воскресенье звезды рекомендуют прислушаться к собственной интуиции, подсказки которой помогут избежать досадных ошибок.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Хороший день для аффирмаций. Позитивные утверждения помогут настроиться на успех. Также эксперты рекомендуют довериться внутреннему голосу.

Рак (22 июня — 22 июля)

Благоприятный день для шопинга, общения и новых знакомств. В амурной сфере хорошее время для флирта и проявления инициативы.

Лев (23 июля — 23 августа)

Лень и прокрастинация — главные враги этого дня. Чтобы достичь успеха, нужно много работать, а не бездействовать.

Дева (24 августа — 23 сентября)

В течение дня вас ожидает приятный визит старого знакомого. Астрологи отмечают, что сейчас не время отдыхать.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Помощь окружающим хорошо отразится на удаче и энергетике. Если будут конфликты, лучше проявить гибкость.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Сегодня нужно делать все быстро, но качественно. Астрологи предупреждают: в это воскресенье нет необходимости рисковать ради денег.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Ночные светила и планеты в диссонансе, поэтому не стоит удивляться конфронтациям, спорам и ссорам. Эксперты рекомендуют заниматься любым делом самостоятельно.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козерогам астрологи советуют относиться к работе очень ответственно. Особое внимание стоит уделить снам — в это воскресенье они имеют пророческий характер.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Не стоит экономить сегодня на деньгах, а вот время станет самым важным ресурсом. Поэтому тратить его нужно с умом.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Звезды рекомендуют уйти с головой в дела. Также не стоит сегодня поддаваться на провокации, иначе окажетесь в проигрыше.

Теги:
#Гороскоп #Знаки Зодиака #Астрология
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