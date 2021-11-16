Яким знакам східного гороскопу рік Чорного Тигра обіцяє казковий успіх

Представникам цих знаків східного гороскопу можна розраховувати на успіх у новому році

Згідно зі східним календарем, символ 2021 року Білий Бик зміниться Чорним Тигром 2022-го. Цей рік обіцяє певним знакам Зодіаку багато щастя та удачі. Але якщо Ви не знайшли себе в списку цих знаків, не поспішайте засмучуватися, можливо, Вам принесе ваш рік народження.

Хто ж із представників східного гороскопа може розраховувати на успіх та процвітання у різних сферах.

Джерело: astrorok.ru

Бик

Народжених цього року чекають на зміни, як у робочій сфері, так і в особистій. Під заступництвом Тигра представники цього знака зможуть зміцнити своє фінансове становище і піднятися кар’єрними сходами вгору. Також гороскоп пророкує Бикам зміну проживання.

Любовна сфера радуватиме вас, але тільки якщо ви будете досить уважні і обережні стосовно другої половинки.

Тигр

Ну, як Чорний Тигр залишить "своїх" без підтримки. Звичайно не залишить. Народжені на рік Тигра можуть розраховувати на успіх і добробут у різних напрямках: і кар’єра піде в гору, і грошей стане більше, та й в особистому житті буде гармонія.

Головне грамотно розставлятимуть пріоритети, і тоді з будь-якої ситуації Тигри виходитимуть переможцями.

Кінь

2022 року Конячки зможуть трохи відпочити від великих навантажень, адже зміни у їхньому житті відбуватимуться зі швидкістю світла. Гороскоп обіцяє мінімальну кількість труднощів, з якими можна буде легко впоратися. Коней-студентів та школярів чекає успіх з іспитами та різними співбесідами.

Попри те, що витрат буде більше, ніж раніше, фінансово народжені цього року будуть стабільними.

Раніше "Телеграф" писав, представникам яких знаків Зодіаку пощастить у рік Чорного Водяного Тигра-2022.