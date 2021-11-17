Рус

Три знака Зодіака в рік Чорного Тигра чекають серйозні зміни

Автор
Яна Мосійчук
Дата публікації
Читать на русском
Автор
224
Для деяких знаків Зодіаку 2022 рік стане переломним Новина оновлена 17 листопада 2021, 15:01
Для деяких знаків Зодіаку 2022 рік стане переломним

Для Близнюків відкриються нові горизонти

Рік Чорного тигра певним знакам обіцяє карʼєрний ріст, а іншим - поповнення в сімʼї. Деяким знакам Зодіаку астрологи обіцяють серйозні зміни, після яких життя стане кардинально іншим.

Овен

У 2022 році Овну варто чекати багато різних пригод, адже всидіти на місці буде крайнє тяжко. І це стосується абсолютно усіх сфер життя: в Овна зʼявляться нові друзі, нові плани та нові проєкти. Головне не відмовлятись від пропозицій і цей рік буде максимально насичений новими та цікавими подіями.

Близнюки

Для близнюків 2022 рік буде досить непростим, але успішним. Цього року Близнюки знайдуть час для підвищення свого професійного рівня, або ж навіть освоять нову професію, яка відкриє їм світ з іншого боку.

Терези

Для Терезів рік Чорного тигра обіцяє фінансове благополуччя та достаток. Це не означає, що потрібно кидатись у всі можливі авантюри, але якщо інтуїція підказує вам, що це вигідна пропозиція — не варто зволікати! Цього року ви зможете кардинально змінити своє життя!

Раніше "Телеграф" писав про три знаки зодіаку, з яких виходять погані чоловіки.

Теги:
#Гороскоп #Астрологічний гороскоп
Українці можуть дізнатися про пункти вакцинації в режимі онлайн
Суспільство
Де в Україні вакцинують від коронавірусу: з’явилася карта з наявністю щеплень у реальному часі
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Українці можуть дізнатися про пункти вакцинації в режимі онлайн
Де в Україні вакцинують від коронавірусу: з’явилася карта з наявністю щеплень у реальному часі
Дата публікації
Категорія
На місці вбивства працювали співробітники різних відомств
На Луганщині патрульний убив 24-річного колегу: фото, відео, усі деталі
Дата публікації
Категорія
На навчання вийдуть учні всіх класів
Дистанційка закінчилася: у Києві та Львові школярів повертають за парти
Дата публікації
Категорія
Після затримання чоловіка оглянули медики.
З сокирою на поліцію: на Київщині затримали неадеквата, який погрожував підірвати будинок (фото, відео)
Дата публікації
Категорія
Ігри плей-оф пройдуть у березні наступного року
Шанси збірної України пробитися на ЧС-2022 з футболу: найгірший і найкращий розклади напередодні плей-оф