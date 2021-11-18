Гороскоп на 18 листопада: Дівам доведеться добре попрацювати, а Водоліям — можна потусити
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Астрологічний прогноз цього четверга
"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 16 листопада, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.
Джерело: astro7.ru
Овен (21 березня — 20 квітня)
Сьогодні потрібно добре попрацювати: не варто відкладати справи на потім, адже фортуна може від вас відвернутися.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Сьогодні особливо важливо стежити за своїм оточенням. Уникайте спілкування з людьми, які надто багато базікають і пліткарями. Вони можуть зіпсувати вам настрій.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Сьогодні вам важливо виглядати ідеально, тож зверніть увагу на свій зовнішній вигляд. Можливо, вам доведеться спілкуватися з новими діловими партнерами.
Рак (22 червня — 22 липня)
Слідкуйте за своїми гаманцями та картками. Сьогодні велика ймовірність зустрічі із шахраями.
Лев (23 липня — 23 серпня)
На вас чекає непростий день, але сьогодні важливо залишатися в оптимістичному настрої, не звертаючи уваги на негаразди.
Діва (24 серпня — 23 вересня)
Сьогодні відкладіть убік всі розваги та постарайтеся виконати всю заплановану роботу. Але тільки свою, не беріться допомагати будь-кому.
Терези (24 вересня — 23 жовтня)
Постарайтеся не відмовляти допомоги тим, хто проситиме її у вас. Добрі вчинки, зроблені сьогодні, вам зарахуються і залучать до вашого життя успіх.
Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)
Намагайтеся більше часу провести на свіжому повітрі, щоби не скотитися в депресію.
Стрілець (23 листопада — 21 грудня)
Сьогодні ваша переконливість сьогодні буде на висоті, вам вдасться захопити своїми ідеями будь-кого.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Сьогодні будьте активнішими й не соромтеся звертатися за порадами. Вечір бажано присвятити легкій прогулянці, можна з коханою людиною.
Водолій (20 січня — 19 лютого)
Намагайтеся не тікати від роботи та не відмовляйтеся від запрошень на розважальні заходи. Сьогодні можна "потусити".
Риби (20 лютого — 20 березня)
Сьогодні на вас чекає стабільний і гарний день. Успіх буде на вашому боці, і день складеться ідеально.
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