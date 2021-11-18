Гороскоп на 18 листопада: Дівам доведеться добре попрацювати, а Водоліям — можна потусити

Астрологічний прогноз цього четверга

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 16 листопада, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.

Джерело: astro7.ru

Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні потрібно добре попрацювати: не варто відкладати справи на потім, адже фортуна може від вас відвернутися.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Сьогодні особливо важливо стежити за своїм оточенням. Уникайте спілкування з людьми, які надто багато базікають і пліткарями. Вони можуть зіпсувати вам настрій.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Сьогодні вам важливо виглядати ідеально, тож зверніть увагу на свій зовнішній вигляд. Можливо, вам доведеться спілкуватися з новими діловими партнерами.

Рак (22 червня — 22 липня)

Слідкуйте за своїми гаманцями та картками. Сьогодні велика ймовірність зустрічі із шахраями.

Лев (23 липня — 23 серпня)

На вас чекає непростий день, але сьогодні важливо залишатися в оптимістичному настрої, не звертаючи уваги на негаразди.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Сьогодні відкладіть убік всі розваги та постарайтеся виконати всю заплановану роботу. Але тільки свою, не беріться допомагати будь-кому.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Постарайтеся не відмовляти допомоги тим, хто проситиме її у вас. Добрі вчинки, зроблені сьогодні, вам зарахуються і залучать до вашого життя успіх.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Намагайтеся більше часу провести на свіжому повітрі, щоби не скотитися в депресію.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Сьогодні ваша переконливість сьогодні буде на висоті, вам вдасться захопити своїми ідеями будь-кого.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Сьогодні будьте активнішими й не соромтеся звертатися за порадами. Вечір бажано присвятити легкій прогулянці, можна з коханою людиною.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Намагайтеся не тікати від роботи та не відмовляйтеся від запрошень на розважальні заходи. Сьогодні можна "потусити".

Риби (20 лютого — 20 березня)

Сьогодні на вас чекає стабільний і гарний день. Успіх буде на вашому боці, і день складеться ідеально.