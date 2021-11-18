Укр

Гороскоп на 18 ноября: Девам придется хорошенько поработать, а Водолеям - можно потусить

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Гороскоп на 18 ноября
Гороскоп на 18 ноября

Астрологический прогноз на этот четверг

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 ноября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Источник: astro7.ru

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня нужно хорошенько поработать: не стоит откладывать дела на потом, ведь фортуна может от вас отвернуться. 

Телец (21 апреля — 21 мая)

Сегодня особенно важно следить за своим окружением. Избегайте общения с людьми, которые слишком много болтают и сплетниками. Они могут подпортить вам настроение.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Сегодня вам важно выглядеть идеально, поэтому обратите внимание на свой внешний вид. Вполне возможно, вам придется общаться с новыми деловыми партнерами.

Рак (22 июня — 22 июля)

Следите за своими кошельками и карточками. Сегодня велика вероятность встречи с мошенниками.

Лев (23 июля — 23 августа)

Вас ждет непростой день, но сегодня важно оставаться в оптимистическом настроении, не обращая внимание на неурядицы. 

Дева (24 августа — 23 сентября)

Сегодня отложите в сторону все развлечения и постарайтесь выполнить всю запланированную работу. Но только свою, не беритесь помогать кому-либо.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Постарайтесь не отказывать в помощи тем, кто будет просить ее у вас. Добрые поступки, сделанные сегодня, вам зачтутся и привлекут в вашу жизнь удачу.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Старайтесь больше времени провести на свежем воздухе, чтобы не скатиться в депрессию.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Сегодня ваша убедительность сегодня будет на высоте, вам получится увлечь своими идеями кого угодно.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня будьте активнее и не стесняйтесь обращаться за советами. Вечер желательно посвятить легкой прогулке, можно с любимым человеком.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Старайтесь не убегать от работы и не отказывайтесь от приглашений на развлекательные мероприятия. Сегодня можно "потусить".

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Сегодня вас ждет стабильный и хороший день. Удача будет на вашей стороне, и день сложится идеально.

Теги:
#Гороскоп #Астрологический гороскоп #Гороскоп сегодня #Ежедневный гороскоп
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