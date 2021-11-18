Гороскоп на 18 ноября: Девам придется хорошенько поработать, а Водолеям - можно потусить
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 95
Астрологический прогноз на этот четверг
"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 ноября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.
Источник: astro7.ru
Овен (21 марта — 20 апреля)
Сегодня нужно хорошенько поработать: не стоит откладывать дела на потом, ведь фортуна может от вас отвернуться.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Сегодня особенно важно следить за своим окружением. Избегайте общения с людьми, которые слишком много болтают и сплетниками. Они могут подпортить вам настроение.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Сегодня вам важно выглядеть идеально, поэтому обратите внимание на свой внешний вид. Вполне возможно, вам придется общаться с новыми деловыми партнерами.
Рак (22 июня — 22 июля)
Следите за своими кошельками и карточками. Сегодня велика вероятность встречи с мошенниками.
Лев (23 июля — 23 августа)
Вас ждет непростой день, но сегодня важно оставаться в оптимистическом настроении, не обращая внимание на неурядицы.
Дева (24 августа — 23 сентября)
Сегодня отложите в сторону все развлечения и постарайтесь выполнить всю запланированную работу. Но только свою, не беритесь помогать кому-либо.
Весы (24 сентября — 23 октября)
Постарайтесь не отказывать в помощи тем, кто будет просить ее у вас. Добрые поступки, сделанные сегодня, вам зачтутся и привлекут в вашу жизнь удачу.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Старайтесь больше времени провести на свежем воздухе, чтобы не скатиться в депрессию.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Сегодня ваша убедительность сегодня будет на высоте, вам получится увлечь своими идеями кого угодно.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Сегодня будьте активнее и не стесняйтесь обращаться за советами. Вечер желательно посвятить легкой прогулке, можно с любимым человеком.
Водолей (20 января — 19 февраля)
Старайтесь не убегать от работы и не отказывайтесь от приглашений на развлекательные мероприятия. Сегодня можно "потусить".
Рыбы (20 февраля — 20 марта)
Сегодня вас ждет стабильный и хороший день. Удача будет на вашей стороне, и день сложится идеально.
- Дата публикации
-
- Категория
-