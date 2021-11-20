Які кольори варто обов’язково додати до свого гардеробу в рік Чорного Тигра, щоб вам супроводжував успіх

У східному гороскопі на 2022 рік відзначається кілька головних кольорів, які принесуть успіх.

Трохи більше ніж місяць залишилося до Нового 2022 року, який опікуватиметься Чорним Водяним Тигром. Ця тварина досить динамічна, що означає, що 2022 рік не буде тихим та спокійним.

Покровитель року мотивуватиме на нові звершення та подарує кожному багато яскравих, незабутніх, а іноді й доленосних подій. А щоб у Вас все виходило, бажано підтримати себе і такими простими речами, як підбір вдалих квітів у вашому гардеробі.

Джерело: astrorok.ru

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Які кольори принесуть успіх та щастя у 2022 році

Якщо Ви хочете досягти більшого успіху, то додайте до свого гардеробу зелені, сині, жовті та червоні кольори.

Наприклад, щоб співбесіда, важлива зустріч чи угода пройшли успішно, одягніть одяг синього відтінку. Щоб досягти успіху в роботі або переїзді, використовуйте зелений колір.

На любовній ниві вам допоможе червоний колір, а жовті відтінки залучать гроші.

Також, у вашому гардеробі не завадять золотисті та білі речі. Вони будуть своєрідним амулетом, який захищає від невдачі.

Раніше "Телеграф" писав, представникам яких знаків Зодіаку пощастить у рік Чорного Водяного Тигра-2022.