Як захиститися від негативу та залучити успіх у рік Чорного Тигра водним знакам Зодіаку: гороскоп талісманів

Ці талісмани допоможуть "відігнати" від себе все погане.

Незабаром настане довгоочікувана новорічна пора і символ 2021 року — Білий Металевий Бик змінить нову тварину — Чорний Водяний Тигр. Тигр — тварина досить складна тварина, проте стихія Води її трохи пом’якшить.

Щоб 2022 рік пройшов спокійно та без подій, "Телеграф" пропонує Вам дізнатися, які талісмани варто "придбати" водяним знакам Зодіаку.

Джерело: astrorok.ru

Талісмани для раку

У 2022 році для Раку вдалим символом стане найзагадковіший і невловний стан Води – пара. Магія цього найбільше виявлена в таких каменях: евклаз, біла бірюза, перли, сапфір, смарагд, аквамарин, адуляр (місячний камінь), тому не зайвим буде додати їх у свої прикраси.

Також талісманами для Раків стануть і "водні" квіти, як живі, так і немає (фігурки, картинки, аромати) — лілія, ірис, нарцис, тюльпан, гіацинт, анемона, латаття, лотос.

Талісмани для Скорпіона

У 2022 році Скорпіону бажано придбати талісмани каменями синіх і пурпурових відтінків: гранат, танзаніт, синя іранська бірюза, лазурит, темно-малиновий аметист, альмандин, авантюрин, петерсит, індиголіт, тааффе.

Також, удачу принесуть "гострі" предмети: ножі, стріли, зигзаги, пазурі, ікла, півмісяці.

Талісмани для Риби

У 2022 році Рибами керуватиме рухлива та звивиста Вода, що символізує собою мінливість, спритність та непостійність. Джерела позитиву для Риб — каміння синьо-зелених кольорів: бірюза, смарагд, хризоколла, нефрит, малахіт, серпентин.

Також, талісманами стануть і повзучі рослини: ліани і плющі, бегонія, тунбергія, кімнатний виноград та ін. також принесуть Рибам успіх.

Раніше, "Телеграф" писав, які кольори принесуть успіх у 2022 році, якщо Ви додасте їх у свій гардероб на рік Тигра.